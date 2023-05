Economia, Eurispes: “La pandemia ha portato pessimismo negli italiani”

Per quasi metà dei cittadini la spesa che più mette in difficoltà è l'affitto

1' DI LETTURA

“La pandemia ha portato un senso di pessimismo tra gli italiani che in maggioranza, il 53,8%, indicano peggiorata la situazione economica del Paese nell’ultimo anno”. Lo segnala l’Eurispes nel Rapporto Italia 2023, indicando anche poco ottimismo per il futuro: per il 31,2% degli italiani la situazione resterà stabile nei prossimi 12 mesi e per circa il 30% peggiorerà.

Per quasi metà dei cittadini la spesa che più mette in difficoltà è l’affitto; per il 37,9% bollette, mentre per il 37,5% il mutuo.

L’Eurispes riferisce poi che un terzo degli italiani, il 34,3%, ha fiducia nell’attuale governo e il 52,2% nel presidente della Repubblica, ma cala in generale la fiducia nelle istituzioni.