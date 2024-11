Edilizia e Innovazione: SAEM torna al salone di Misterbianco dal 15 al 17 Novembre

Nuovo e attesissimo appuntamento per SAEM, quest’anno alla sua 28^ edizione. Ancora una volta il salone dell’edilizia e dell’innovazione si terrà presso il Centro Fieristico SiciliaFiera di Misterbianco, dal 15 al 17 novembre 2024.

Il team di Eurofiere è, dunque, pronto per un nuovo evento dedicato alle novità più importanti e interessanti nel settore dell’edilizia che, per importanza e organizzazione, a livello nazionale segue il Made Expo di Milano e il Saie di Bologna.

La fiera ospiterà le realtà e le aziende più note del comparto per fornire un’esperienza a 360 gradi ai professionisti siciliani e non che operano in più settori nel mondo delle costruzioni: riqualificazione urbana, progettazione e digitalizzazione, edilizia, bioedilizia, impianti, servizi e media, macchine movimento terra. E, quest’anno, si fa ancora più grande. L’esposizione, infatti, occuperà due padiglioni (C1 e C2) e l’area esterna per ospitare il 30% in più di aziende nazionali.

Un’edizione dedicata all’edilizia, all’innovazione e alla rinascita del settore

“Ancora una volta SAEM offrirà soluzioni innovative e strategiche per il mercato dell’edilizia replicando un format già collaudato ma sempre in evoluzione e arricchito di nuovi contenuti -spiega Alessandro Lanzafame, organizzatore di SAEM e presidente di Eurofiere -. Ci siamo lasciati nel 2022 con il successo della 27^ edizione in un momento di ripartenza molto delicato, una scommessa vinta che ha posto al centro il sistema delle costruzioni.

Tutto questo è frutto di un lavoro serio, tenace, costante, che Eurofiere ha portato avanti con l’obiettivo di trasformare il SAEM in una manifestazione che ormai è diventata tra le prime tre Fiere di settore più importanti d’Italia e punto di riferimento per la Filiera del Mondo delle Costruzioni del Sud Italia”. “Nel corso di questa edizione, come da tradizione ormai collaudata, si delineeranno prospettive e scenari per un sistema delle costruzioni efficace ed efficiente – conclude Lanzafame – che guarda ai grandi investimenti e ad una rinascita infrastrutturale globale”.