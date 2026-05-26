Elezioni amministrative, i risultati del voto in provincia di Siracusa

SIRACUSA – Definitivi i risultati dei sei comuni della provincia di Siracusa al voto in questa tornata di elezioni amministrative 2026. Ecco i verdetti delle urne.
Ad Augusta è stato rieletto sindaco Peppe di Mare con l’84 % dei voti.
A Floridia è stato eletto sindaco Marco Carianni col 74,9% dei voti.
A Lentini non ancora definitivo lo spoglio. Quando sono state scrutinate 31 sezioni su 32, è in vantaggio il candidato del centrosinistra Vincenzo Pupillo con il 43,57%, segue Giuseppe Fisicaro (centrodestra) con il 41,41% delle preferenze. Terzo Efrem Sanzaro con il 15,02%.