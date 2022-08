In aggiornamento

4' DI LETTURA

PALERMO – Ecco le liste presentate dai vari partiti per le elezioni regionali del 25 settembre che sanciranno il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana e il nome del nuovo presidente della Regione.

(a cura di Salvo Cataldo)

LA DIRETTA

16:47 – Marco Falcone, assessore regionale ai Trasporti, è il capolista per Forza Italia a Catania. Questi gli altri candidati: Alfio Papale, Nicola D’Agostino, Marco Maria Salvatore Alosi, Riccardo Angelo Pellegrino, Desirée Platania, Ivana Catena Pollicina, Antonino Russo, Salvatore Scollo, Marina Scordo, Deborah Tommasina Sozzi, Salvo Tomarchio e Antonio Villardita.

16:30 – Claudio Fava ha presentato oggi le liste dei candidati Centopassi. Agrigento: Pietro Aquilino, Vincenzo Fontana, Angela Galvano, Mario Mallia, Giuseppe Montalbano e Teresa Monteleone. Caltanissetta: Fabio Rubolo, Valentina Basile e Francesco Li Voti. Catania: Claudio Fava, Bruna Bellante, Pompeo Benincasa, Laura Boria, Domenico Brancati, Rosario Caruso, Mario Colombrita, Emanuele Feltri, Nicola Grassi, Domenico Grasso, Rosaria Valentina Guglielmino, Marina Papa e Amalia Zampaglione. Enna: Amalia Zampaglione ed Ettore Lentini. Messina: Claudio Fava, Riccardo Orioles, Giuseppe Cannistrà, Nella Foscolo, Katia Gussio, Antonio Mamì, Domenico Siracusano e Mariateresa Zagone. Palermo: Claudio Fava, Mario Ajello, Peppino Albanese, Pino Apprendi, Roberta Bellia, Antonio Belvedere, Antonio Catalfio, Salvatore Cangemi, Clauido Catania, Mariangela Di Gangi, Marina Galici, Marta La Rosa, Pierluigi Licari, Renzo Modica, Gaspare Semprevivo e Nadia Spallitta. Ragusa: Piergiorgio Barone, Tiziana Celiberti, Bruno Mirabella e Salvatore Schembari. Siracusa: Ylenia Rossitto e Mario Rizzuti. Trapani: Antonio Catalfio, Antonio Galdolfo, Lorenzo Giocondo, Angela Marino e Carla Prinzivalli.

16:15 – Forza Italia schiera l’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri nella lista di Ragusa per le elezioni che porteranno al rinnovo dell’Ars.. Baglieri è docente di Economia all’Università di Messina e ha svolto tra l’altro l’incarico di presidente dell’aeroporto di Catania. “Mi sento onorata della proposta di candidatura che ho accettato per l’affetto verso la mia provincia di nascita e per l’impegno che mi prometto di conferire rispetto alle sfide che la nostra società si trova ad affrontare”, dice.

15:58 – Depositata la lista di Forza Italia per la provincia di Palermo. Capolista Gianfranco Miccichè. Questi gli altri nomi: Caputo Mario, Lentini Salvatore, Tamajo Edmondo, Alongi Pietro, Bruno Giuseppina, Cascio Francesco, Cicero Ilenia, Fricano Mario, Maniscalco Margherita, Mazzarino Adelaide, Mincica Giacomo, Morreale Pierluigi, Nicosia Silviane, Parisi Ferdinando e Vitrano Gaspare.

15:30 – Ufficiali anche i nomi della Lega a Messina. Per il partito di Salvini correranno l’imprenditrice messinese Maria Aloisi, l’avvocata milazzese Antonella Bartolomeo, Giovanna Pantò e Marilena Salamone, entrambe messinesi. In lista anche il capogruppo uscente della Lega all’Ars, Antonio Catalfamo, due sindaci, Pippo Laccoto di Brolo e Davide Paratore di Antillo, oltre all’ex sindaco di Messina ed ex presidente della provincia Peppino Buzzanca.

15:18 – Il candidato governatore del centrodestra, Renato Schifani, ha definito la composizione del listino. Ne fanno parte Definito Riccardo Gallo Afflitto di Fi, Elvira Amata e Gaetano Galvagno di FdI, Marianna Caronia della Lega, Giuseppe Lombardo del Mpa e in quota Udc, nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele. In quota Udc-Dc Federica Marchetta, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana.

15:14 – Arriva anche la lista della Lega ad Agrigento. Questi i sei nominativi che la compongono: Carmelo Pullara, Carmelo D’Angelo, Sabrina Lattuca, Paola Sacco, Cesare Sciabarrà e Antonino Lauricella.

15:02 – Ufficializzati i nomi del listino di Cateno De Luca. Ne fanno parte: una giovane laureata di Ragusa, Giulia Polizzi, di 23 anni; Danilo Lo Giudice, Messina 35 anni, sindaco di Santa Teresa di Riva e unico deputato uscente ricandidato; Francesca Draià, di Enna, 38 anni, sindaca di Valguarnera Caropepe; Ismaele La Vardera, 29 anni presidente ‘Sud chiama Nord’, giornalista; Marzia Maniscalco, 45 anni, avvocato di Caltanissetta; Mirko Stefio, 48 anni, di Catania, segretario Movimento siciliano di Azione.

14:50 – La Dc nuova ha presentato stamattina le liste per le elezioni regionali siciliane nelle ultime quattro province ancora mancanti: Catania, Messina, Trapani e Ragusa. I nominativi dei candidati di Palermo, Agrigento, Enna, Caltanissetta e Ragusa erano già stati presentati ieri. A Catania la lista comprende: Daniela Di Piazza, Maria Katia Muratore, Angela Reale, Cinzia Saccomando, Giovanni Bulla (deputato uscente), Giovanni Giuffrè, Pietro Lipera, Giuseppe Marletta, Andrea Barbaro Messina, Giuseppe Orfanò, Giovanni Mario Rapisarda, Angelo Spina e Carmelo Tagliaferro. A Messina i candidati sono: Gabriella Barbera, Salvatore Merlino, Maria Teresa Prestigiacomo, Giovanni Princiotta, Federico Raineri, Carla Mariagrazia Riscifuli, Massimo Russo e Salvatore Totaro. A Trapani corrono: Vito Gancitano, il presidente del consiglio comunale del capoluogo Peppe Guaiana, Serafina Marchetta, l’ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala e Rosalia Ventimiglia. A Siracusa i candidati sono: Maria Gennuso, Alessandra Giuffrida,

Daniele Lentini, Renzo Spada e Giuseppe Vasta.

14:45 – Presentate le nove liste provinciali del Pd e il listino legato a Caterina Chinnici.