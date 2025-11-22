Elodie a Messina con il suo tour: appuntamento il 24 e 25 novembre al Palarescifina

Uno show potente, sensuale e visionario che fonde musica, danza e arti performative

MESSINA – Dopo il grande successo delle prime date nei palasport italiani, Elodie arriva in Sicilia con due imperdibili appuntamenti al PalaRescifina di Messina, il 24 e 25 novembre 2025, per presentare il suo spettacolo dall’impronta internazionale, “Elodie Show 2025”, prodotto da Vivo Concerti promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management.

Uno show potente, sensuale e visionario che fonde musica, danza e arti performative, ispirandosi agli archetipi femminili raccontati nell’ultimo album di Elodie, “Mi Ami, Mi Odi”. La direzione creativa e la regia portano la firma di Laccio, che ha ideato una messa in scena di grande impatto visivo e narrativo.

Uno show dall’anima internazionale

Il main stage è dominato da un maestoso ledwall che incornicia una “stanza” teatrale, svelata in momenti chiave dello spettacolo, dove prendono vita performance coreografiche di forte intensità. Due vasche d’acqua vengono utilizzate dai ballerini durante alcune scene, trasformando il palco in un vero e proprio spazio performativo multisensoriale.

Previsto anche lo Stage B, composto da pedane mobili che diventano parte integrante delle coreografie, creando un dialogo continuo tra pubblico e performer. Sul palco, undici ballerini, tre musicisti e due coriste accompagnano Elodie in un percorso artistico che unisce eleganza, energia e libertà espressiva.

Un racconto in quattro atti

“Elodie Show 2025” è strutturato come un racconto in quattro atti – Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica – ciascuno introdotto da un monologo in voice over scritto appositamente per Elodie, che ne interpreta il senso e l’essenza. Un viaggio visivo e musicale in cui la popstar si conferma una delle artiste più innovative e complete della scena italiana.

I numeri di un successo straordinario

Un successo straordinario confermato da oltre 4 miliardi di stream complessivi e da una community in costante crescita: sono 4,1 milioni gli ascoltatori mensili su Spotify, mentre i singoli “Mi Ami Mi Odi” e “Yakuza” hanno superato rispettivamente i 30 e i 40 milioni di stream. In radio l’artista ha conquistato ben 12 volte la vetta della classifica, affermando la propria presenza anche sulle piattaforme social, con 553 mila iscritti al canale YouTube ufficiale e 3,7 milioni di follower su Instagram. Un percorso costellato di riconoscimenti, che oggi conta 41 dischi di platino e 6 dischi d’oro.