Incendi di rifiuti a Palermo, la Rap vara un piano di raccolta

Super lavoro per i vigili del fuoco impegnati a spegnere i roghi. Il dettaglio del piano dell'azienda rifiuti

PALERMO – Nuova emergenza rifiuti a Palermo. In appena una settimana ci sono di nuovo diversi quartieri invasi dalla spazzatura e immancabili gli incendi di cassonetti trasformati in discariche per la mancata raccolta.

I vigili del fuoco nel corso della notte hanno spento le fiamme ai cumuli di spazzatura in Via Sacco e Vanzetti, in Corso dei Mille, in via Decollati, per ben due volte in via dell’Airone, in via Costante Girardengo. La causa della mancata raccolta pare sia dovuta alle ferie degli impiegati della Rap, l’azienda che gestisce la raccolta della spazzatura nel capoluogo siciliano e una serie di guasti degli autocompattatori stanno creando problemi nella raccolta. L’azienda fa sapere che ci sono pochi operai anche perché in ferie e che si sta lavorando con i sindacati per riproporre anche quest’anno i progetti che prevedono maggiore incentivi per i dipendenti.

E in tarda mattinata la Rap ha diramato una nota con la quale si annuncia un piano di raccolta per arginare l’emergenza. Ecco nel dettaglio cosa prevede il piano dell’azienda rifiuti palermitana.

“Da stanotte – si legge nella nota – sono state potenziate le squadre anche prevedendo in alcune circostanze l’ausilio di pale meccaniche. 7 equipaggi tra antimeridiano e notturno coinvolti dalle attività. I quartieri coinvolti dalle attività su alcune postazioni da cassonetto ricadono in zona Falsomiele, zona Corso dei Mille, Zona Borgo Nuovo fuori prossimità, Zona Marinella, Zona Villaggio Santa Rosalia.

Squadra 1 – Interventi effettuati in notturno. Servizio del 03 luglio 2023: Già recuperate: via Troina; via Sagittario; viale Regione Siciliana da Ponte Corleone a via Moneta ( lato monte); via Moneta; viale Regione Siciliana da via Pellicano a via Villagrazia già definita 1 postazione.

“Da stanotte oltre a continuare le attività su viale Regione Siciliana si inizierà ad intervenire in via Cingallegra e in piazza Pellicano; a seguire in ordine cronologico: via Aloi bassa tratto da viale Regione Siciliana a via Villagrazia n. 1 postazione; largo delle Rondini (traversa di via Aloi) n.1 postazione; via della Capinera e giro Chiesa; via dell’Usignolo; via Ragusa; via dell’Airone; via dell’Allodola; largo Castiglione; via Pernice; via Camico; via Sanfilippo angolo via Villagrazia n.1 postazione; via Villagrazia da angolo via Sanfilippo a via Aloi.

Squadra 2 – Interventi effettuati in notturno. Servizio del 03 luglio 2023: Già recuperate: via Generale La Ferla traversa di via Armando Diaz n.1 postazione; via F. Cavallotti traversa di corso dei Mille n.1 postazione; corso dei Mille da piazza Torrelunga a via Pianell n.2 postazioni;

Da stanotte in programma in ordine cronologico si inizierà ad intervenire da Corso dei Mille (ultima postazione) via Gaetano di Pasquale continuazione di via Pianell n.5 postazioni; via Federico Sciacca continuazione di via Di Pasquale n.2 postazioni; via Sperone da piazza Torrelunga a via Messina Marine n.4 postazioni; via Pecori Giraldi da via XXVII Maggio a via Sperone; via Achille Grandi angolo via Pecori Giraldi; via Sacco e Vanzetti tutta; via Spoto traversa di via Sacco e Vanzetti n.1 postazione; viale di Vittorio traversa di via Laudicina e via XXVII Maggio; via Padre Annibale di Francia traversa di viale Di Vittorio n.1 postazione.

Squadra 3 – Interventi effettuati in turno antimeridiano. Servizio del 04 luglio 2023: Già recuperate: via Castellana (definire ultima postazione); in itinere via Bronte; Domani in programma in ordine cronologico: via alla Falconara; via Brunelleschi.

Squadra 4 interventi effettuati in turno antimeridiano. Servizio del 04 luglio 2023: Già recuperate: via Mercurio traversa di via Diomede zona Mondello; via Resurrezione.

Domani in programma in ordine cronologico via Salgari; via Collodi; via Calcante; piazza Mandorle; via Tommaso Natale (ultime 2 postazioni non fatte venerdì); via Pietro Calandra; viale regione Siciliana; ingresso Ospedale Cervello.

Squadra 5 – Interventi effettuati in turno antimeridiano. Servizio del 04 luglio 2023: Già recuperate: via Bergamini traversa via Gustavo Roccella altezza bar n.1 postazione; In corso: piazza Montegrappa n.1 postazione; via Lussorio Cau n.1. Da domani a seguire in ordina cronologico: largo Tenente Anelli n.1 postazione angolo viale delle Scienze; via Barone n.3 postazioni; via Verdinois n. 1 postazione; via Deodato n.2 postazioni; via Raiti n.2 postazioni

Squadra 6 – In corso interventi all’Albergheria. In particolare: San Saverio, Avolio, Grasso, via Di Cristina, Majali.

Squadra 7 – In corso interventi su prossimità (Cep) e via Brunelleschi, Ispica, via M. Alliata.