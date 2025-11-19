 Enav, Monti "Abbiamo un piano di assunzione di 400 risorse nei prossimi 5 anni"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Enav, Monti “Abbiamo un piano di assunzione di 400 risorse nei prossimi 5 anni”

1 min di lettura

Enav, Monti “Abbiamo un piano di assunzione di 400 risorse nei prossimi 5 anni”

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI