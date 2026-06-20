Enrico Nigiotti conquista Palermo, al Teatro di Verdura emozioni e musica

Il cantaoutore livornese ed il pubblico si sono divertiti sulle note delle canzoni più celebri

PALERMO – Un’ora e mezza di musica, emozioni e risate. Il concerto di Enrico Nigiotti ha regalato una serata magica ai tanti fan del cantautore livornese che hanno riempito il Teatro di Verdura di Palermo in occasione di una delle tappe del Maledetti Innamorati Summer Tour 2026.

Un pubblico caloroso che ha trasformanto il Teatro di Verdura in un grande coro a cielo aperto e regalando all’artista una serata intensa e carica di emozioni, tra applausi, sorrisi e momenti da ricordare.

Il pubblico e il cantante hanno intonato insieme alcuni dei brani più amati del suo repertorio, come ‘Nonno Hollywood’, ‘Baciami adesso’ e ‘Tu sei per me’ e tanti altri creando un’atmosfera di grande partecipazione ed emozione.

La tappa a Palermo era l’unica in Sicilia per Nigiotti che ha raccontato di aver assaggiato alcuni piatti tipici del luogo come il panino con le panelle, l’arancina e il panino con la milza. Adesso il tour continua in giro per l’Italia. Il cantautore sta portando la sua musica in luoghi suggestivi e scenari di grande fascino, confermando ancora una volta il profondo legame con il suo pubblico.