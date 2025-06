Ersu, due nuovi impianti fotovoltaici alla residenza Santi Romano

L'inaugurazione venerdì 27 giugno alle 9.30

PALERMO – Energia pulita per la residenza universitaria dell’Ersu Santi Romano di viale delle Scienze, a Palermo. Venerdì 27 giugno, alle ore 9,30, ci sarà l’inaugurazione degli impianti fotovoltaici dati in beneficenza da parte di tre aziende: le due imprese siciliane SEAC ESCO srl e POWERSOLUTIONS srl, e l’azienda cinese JOLYWOOD SOLAR.

Si tratta di due impianti con una potenza totale di 50 KW che potranno produrre circa 82mila KWh di energia elettrica pulita l’anno: numeri che equivalgono a un risparmio di circa 20mila euro l’anno, aiutando l’ERSU ad abbattere le emissioni di anidride carbonica per una quantità di 770 tonnellate l’anno, in linea con la volontà della governance ERSU di contribuire al risparmio energetico e al continuo miglioramento degli aspetti dell’ ESG (Environmental, Social and Governance) nella gestione del patrimonio pubblico.

L’impianto non ha alcun costo per l’ERSU e, oltre a un risparmio di circa 400mila euro nel suo intero ciclo di vita, ha un forte valore simbolico relativamente alla platea dei destinatari, ovvero gli studenti universitari, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica assistiti da ERSU Palermo: sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo dell’incontro e la cooperazione tra i popoli per il benessere comune. Oltre alle autorità del governo regionale e alle aziende donatrici (SEAC ESCO srl, POWERSOLUTIONS srl, e JOLYWOOD SOLAR) saranno presenti i rappresentanti dell’Ambasciata cinese in Italia e della Camera di commercio cinese in Italia.

Seguiranno due talk con al centro il tema della transizione energetica come opportunità per lo sviluppo socio-economico: il primo talk verterà su e “Efficientamento energetico, CER e Smart Grid”, il secondo invece avrà per oggetto “Greenfinancing e progetti rinnovabili innovativi” con esperti del settore e rappresentanti del mondo accademico e delle imprese.