Estate a Casteldaccia: dove mangiare all’aperto, divertirsi e sentirsi in vacanza

Con l’arrivo della bella stagione, cresce la voglia di uscire, stare all’aperto e condividere momenti piacevoli con amici e famiglia. Ma trovare un luogo che sappia coniugare buona cucina, accoglienza e spazi adeguati a tutti — grandi e piccoli — non è sempre scontato. Questa estate a Casteldaccia, però, esiste una realtà che riesce a mettere insieme tutto questo: si chiama Piano Verde.

Situata a soli 150 metri dall’uscita autostradale, la struttura è facilmente raggiungibile da tutta la provincia di Palermo. Un punto di forza non da poco, che la rende una meta comoda per una cena tra amici, un pranzo in famiglia o una colazione al volo prima di partire. Ma ciò che rende Piano Verde davvero interessante è l’ampiezza dell’offerta: colazioni, pranzi, cene, aperitivi e perfino ospitalità, grazie a una casa vacanze presente all’interno della struttura.

Una cucina aperta tutto il giorno… e per tutti i gusti!

Nel cuore dell’offerta di Piano Verde c’è la ristorazione, che si adatta perfettamente ai ritmi e alle esigenze dell’estate. La cucina è sempre attiva, dalla mattina alla sera, con proposte che cambiano a seconda del momento della giornata.

Per colazione, il locale offre una selezione di dolci artigianali e bevande calde o fredde, perfette per iniziare la giornata con gusto.

A pranzo, la scelta ricade su panini e hamburger preparati con ingredienti freschi e ben selezionati, da gustare anche nell’area esterna per una pausa all’aria aperta.

Per quanto riguarda la cena, protagonista è la pizza: realizzata con un impasto di grani antichi siciliani, cotta nel forno a legna e frutto di una lunga lievitazione naturale con una maturazione di ben 48 ore. Il risultato è una pizza leggera, fragrante e altamente digeribile.

L’ampio spazio esterno attrezzato è uno dei tratti distintivi di Piano Verde: tavoli all’aperto, illuminazione serale e un’atmosfera rilassata che si sposa perfettamente con le cene estive. A rendere tutto ancora più accogliente, c’è anche un’area giochi per bambini che consente ai più piccoli di divertirsi in sicurezza, mentre gli adulti si godono la serata con maggiore tranquillità.

Oltre a colazioni, pranzi e cene, Piano Verde è anche il posto ideale per un aperitivo informale ma curato. Il locale propone una selezione di drink e cocktail accompagnati da assaggini locali, perfetti per stuzzicare l’appetito o per concludere la giornata in compagnia. Il contesto, semplice e rilassato, invita a fermarsi anche solo per un drink, magari al tramonto, approfittando degli spazi all’aperto e dell’atmosfera familiare che si respira in ogni angolo: una cornice ideale per vivere al meglio l’estate a Casteldaccia.

Info e contatti

La formula vincente di Piano Verde sta proprio nella sua versatilità: è il locale giusto per una serata d’estate a Casteldaccia tra amici, per una pizza in famiglia, per una pausa pranzo veloce o anche per un fine settimana fuori porta, grazie alla possibilità di soggiornare nella casa vacanze annessa alla struttura. Un’idea interessante anche per chi arriva da fuori e cerca una base comoda, funzionale e immersa nel verde.

Per chi è in cerca di un luogo dove mangiare bene, rilassarsi e passare qualche ora in serenità, Piano Verde è senza dubbio una scelta da provare. Il locale si trova in Via Luigi Einaudi 2, Casteldaccia, a pochi metri dallo svincolo autostradale.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare al numero 091 953671.

Segui Piano Verde su Facebook e Instagram per scoprire il menù, le serate speciali, le promozioni e tutte le novità dell’estate.