 Cisal ascoltata all'Ars sulla situazione di Etnaland
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Etnaland, la Cisal in audizione all’Ars: “Salvaguardare i lavoratori”

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Incontro con la quinta commissione
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PALERMO – “Il futuro di duecento lavoratrici e lavoratori del parco acquatico di Etnaland non può rimanere in bilico: le istituzioni e le parti sociali devono fare fronte comune per garantire i livelli occupazionali”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca (Cisal Sicilia) e Giovanni Lo Schiavo (Cisal Catania) che questa mattina hanno guidato la delegazione sindacale audita in quinta commissione all’Ars, composta anche da Rita Notarstefano, Gaetano Aiello e Pietro Scalia.

L’incontro della Cisal all’Ars

“Ringraziamo il presidente Fabrizio Ferrara e i componenti della quinta commissione Ars per averci ascoltato e aver manifestato disponibilità a lavorare insieme nell’interesse dei dipendenti – aggiungono -. Dopo l’incontro col presidente dell’Ars Gaetano Galvagno abbiamo espresso anche in commissione la nostra preoccupazione per i lavoratori. Abbiamo inoltre avanzato la proposta di istituire un tavolo alla Prefettura di Catania per seguire l’evolversi di una situazione che rischia di avere contraccolpi sull’economia di tutto il territorio”. 

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