Family Day 2026: l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A.Volta apre le porte alle famiglie

C’è un momento in cui la scelta di un percorso di studi smette di essere soltanto una decisione personale e diventa un’esperienza da condividere. È da questa idea che nasce il Family Day 2026 dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” di Palermo, in programma il 30 luglio presso la Culla Tecnologica Biomed & Biotech 4.0.

Per un giorno saranno gli studenti ad accogliere genitori e familiari, accompagnandoli nei luoghi che ogni giorno vivono: laboratori, aule, spazi dedicati alla ricerca e all’innovazione. Un’occasione per mostrare concretamente cosa significa frequentare un percorso ITS e come si costruiscono competenze che rispondono alle esigenze del mondo del lavoro.

L’iniziativa nasce da una richiesta arrivata direttamente dagli studenti: far conoscere alle proprie famiglie il contesto in cui stanno progettando il proprio futuro. Non soltanto un luogo di formazione, ma una comunità fatta di docenti, tutor, professionisti e imprese che collaborano quotidianamente per accompagnare i giovani verso un inserimento qualificato nel mercato del lavoro.

Ad accompagnare i visitatori saranno i Giovani Ambasciatori, studenti che hanno scelto di raccontare in prima persona il proprio percorso formativo.

Le loro testimonianze restituiscono il valore di un modello didattico che unisce teoria, pratica e contatto diretto con le aziende. C’è chi, come Gabriele, frequenta il corso di Informatico Biomedicale e guarda al tirocinio come al momento in cui trasformare le competenze acquisite in esperienza concreta, sottolineando come un percorso ITS Academy possa rappresentare una valida opportunità anche in parallelo agli studi universitari.

Per Chiara, invece, l’ITS Academy è stata una scoperta inattesa. Partita con molti dubbi, oggi racconta di aver trovato una passione nel mondo dell’odontotecnica digitale e di voler mettere le competenze acquisite al servizio della Sicilia, dimostrando che anche il territorio può offrire opportunità di crescita professionale ai giovani.

L’esperienza internazionale è al centro del racconto di Giuseppe, studente del percorso biennale BIOTECH – Biotecnologo della qualità, che grazie al programma Erasmus+ ha svolto un periodo di formazione in Polonia, sperimentando sul campo processi produttivi e sistemi di controllo qualità in un’importante realtà industriale. Mattia, infine, descrive un percorso costruito intorno ai laboratori all’avanguardia presenti all’interno della Culla Tecnologica 4.0, come la Sala operatoria, il laboratorio di diagnostica per immagini, la terapia intensiva, fino ai nuovi spazi dedicati all’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica per immagine, strumenti che consentono agli studenti di confrontarsi fin da subito con le tecnologie utilizzate nel settore biomedicale.

Secondo la presidente dell’ITS Academy, Maria Pia Pensabene, il Family Day rappresenta molto più di una semplice visita: è un momento pensato per rafforzare il legame tra studenti e famiglie, riconoscendo il ruolo fondamentale che queste ultime svolgono nel sostenere il percorso di crescita personale e professionale dei propri figli. Allo stesso tempo, l’ITS Academy continua a puntare su un modello di formazione accessibile, grazie a percorsi finanziati con risorse pubbliche che mettono al centro il merito e consentono ai giovani di accedere a una specializzazione altamente qualificante senza che il fattore economico rappresenti un ostacolo.

Le Iscrizioni sono aperte. Per ricevere informazioni dirette è possibile consultare il sito www.itsvoltapalermo.it, prenotare un colloquio di orientamento personalizzato tramite la sezione Contattaci – ITS Academy, al numero Whatsapp +39 351 721 2327 oppure all’ufficio orientamento 091 8486180 e orientamento@itsvoltapalermo.it