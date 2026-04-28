Federalberghi: Nico Torrisi confermato presidente, Antonio Marino rafforza la squadra dei vicepresidenti

Nico Torrisi è stato confermato per acclamazione alla guida di Federalberghi Sicilia per i prossimi cinque anni. L’Assemblea regionale ha rinnovato con convinzione la fiducia nel presidente uscente, riconoscendone il lavoro svolto e la capacità di rappresentare un settore chiave per l’economia dell’isola.

Tra gli elementi di maggiore rilievo emersi dall’assemblea figura il rafforzamento della squadra dei vicepresidenti, con la presenza di Antonio Marino, già presidente degli albergatori della provincia di Trapani. Nel suo ruolo territoriale, Marino si è distinto per l’impegno concreto a sostegno delle imprese ricettive, contribuendo alla crescita e alla qualificazione dell’offerta turistica trapanese, nonché al consolidamento del dialogo tra operatori e istituzioni. Un percorso che lo ha portato a diventare un punto di riferimento per il comparto e che oggi si traduce in un incarico di rilievo anche a livello regionale.

Al fianco di Marino, nel ruolo di vicepresidente vicario, è stata nominata Rosa Di Stefano. Completano la squadra dei vicepresidenti Christian Del Bono, Rosario Dibennardo, Francesco Picarella, Francesco Randone e Gerhard Schuler, chiamati a supportare l’azione della presidenza in una fase strategica per il turismo siciliano.

“Ringrazio per la fiducia che l’associazione continua a manifestarmi – ha dichiarato Torrisi –. Proseguire questo cammino alla guida di Federalberghi Sicilia è per me un onore e una grande responsabilità. Rappresentiamo un comparto in salute e di primaria importanza per la vita economica e sociale della nostra regione: un settore che produce ricchezza, crea occupazione e contribuisce a valorizzare le bellezze dell’isola, attirando visitatori da tutto il mondo”.

Nel corso dell’assemblea sono stati inoltre eletti i componenti della giunta: Pierpaolo Biondi, Giovanni Damiano Lombardo, Giovanni Occhipinti, Giuseppe Minniti Traina e Antonio Tommasi. Presenti anche i presidenti onorari Giuseppe Neri e Giuseppe Trefiletti.