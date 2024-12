Eventi natalizi a Ciminna: un borgo tra tradizione e magia

Quando arriva il Natale, il fascino dei borghi italiani si accende di una luce speciale, trasformandoli in scenari da cartolina. Ciminna, perla del territorio siciliano, ricca di storia e tradizioni, celebra le festività con un calendario ricco di eventi natalizi che mescolano il folklore locale e l’atmosfera natalizia. Le strade si animano di luci, colori e musica, creando un’esperienza che celebra l’arte culinaria, il folklore e la convivialità, accogliendo famiglie, bambini e visitatori di ogni età.

Il Festival dei Sapori Ciminnesi: tra gusto e tradizione

Il cuore delle celebrazioni natalizie a Ciminna sarà il Festival dei Sapori Ciminnesi, una festa che rende omaggio alla cucina locale e alle tradizioni secolari del borgo.

• Sabato 21 dicembre

L’evento avrà luogo in Via Pagano, che si trasformerà in un teatro a cielo aperto, con animazioni itineranti curate dal Gruppo Folkloristico “Associazione Bambini arriva Babbo Natale”. L’arrivo di Babbo Natale nella sua casa speciale sarà un momento magico per i più piccoli, arricchito da spettacoli, trampolieri e mangiafuoco.

I veri protagonisti, però, saranno i sapori autentici del territorio. Le nfriulate, una prelibatezza tipica del periodo natalizio, saranno offerte in degustazione insieme a pastelle fragranti e ricotta appena lavorata dal casaro in strada. Il tutto sarà accompagnato dalle note delle zampogne e da spettacoli di artisti di strada, mangiafuoco e animazione per bambini.

• Domenica 22 dicembre

La festa continua con un programma altrettanto ricco e variegato. La Kimolia Street Band porterà le sue note per le strade, creando un’atmosfera di gioia e coinvolgimento. La Casa di Babbo Natale sarà animata da elfi, spettacoli di magia e bolle di sapone giganti, mentre i bambini potranno divertirsi con zucchero filato e sculture di palloncini.

Tra le degustazioni, spiccano le mpanatigghie, dolcetti tipici siciliani fatti in casa e le fave, accompagnate dai giri musicali. La serata si concluderà con un emozionante spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo di Ciminna.

Un calendario natalizio ricco di eventi natalizi imperdibili

Il Natale a Ciminna non è solo il Festival dei Sapori. L’intero borgo si anima per tutto il mese di dicembre con un programma colmo di eventi natalizi pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

L’accensione delle luci natalizie il 7 dicembre darà ufficialmente il via alle celebrazioni. Dal 16 al 18 dicembre si svolgerà una gita per gli anziani, denominata “Tour del Barocco”, la quale offrirà un’esperienza culturale e conviviale unica.

Il 20 dicembre, l’amministrazione comunale porterà i suoi auguri ai bambini delle scuole, inaugurando un’atmosfera di festa che culminerà nei giorni clou del Festival dei Sapori il 21 e 22 dicembre. Nei giorni successivi, gli eventi continueranno a coinvolgere tutta la comunità: il 23 dicembre sarà dedicato agli anziani con la distribuzione di panettoni e ai più piccoli con un laboratorio natalizio. La Vigilia di Natale vedrà gli Zampognari storici di Monreale animare le strade del borgo.

Il Natale a Ciminna proseguirà con una serie di appuntamenti che comprendono il Fantatrenone di Natale il 25 dicembre, proiezioni di film per bambini, spettacoli come l’Opera dei Pupi e laboratori dedicati ai prodotti a km 0.

La fine dell’anno sarà celebrata con un grande spettacolo pirotecnico il 31 dicembre, mentre il nuovo anno inizierà con attività sportive, giochi tradizionali e tombolate.

Vivi la magia del Natale a Ciminna

Il Natale a Ciminna è un’esperienza che va oltre le celebrazioni: è un’immersione in un’atmosfera di condivisione, cultura e tradizione. Visita il borgo per scoprire i sapori autentici, lasciati incantare dagli spettacoli e immergiti in una comunità che celebra il Natale con cuore e passione. Per maggiori informazioni sugli eventi e sul programma natalizio, visita il sito ufficiale: https://visitciminna.it/ e le pagine social Instagram e Facebook.