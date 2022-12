Fidanzati morti in Inghilterra, Tamajo: “Cordoglio alle famiglie”

"I giovani del Sud devono avere l'opportunità di andare via, ma anche di ritornare". Così l'assessore regionale alle Attività produttive

“Un mio pensiero oggi, va alle famiglie dei due giovani messinesi uccisi a Londra. Chi è siciliano come me, sa che l’emigrazione è una costante della nostra esistenza: generazione dopo generazione, ogni famiglia ha almeno un parente emigrato all’estero. Si parte, per non tornare. Questa è la legge non scritta del Meridione. Lo è sempre stata e chissà per quanto ancora lo sarà”. Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

Tamajo: “Più collaborazione tra imprese, scuole e università”

“Da parte mia e per le mie competenze, ci sarà l’impegno massimo per rafforzare la rete di collaborazione tra imprese, scuole e università ed aprire un fronte di discussione con il governo nazionale – aggiunge – Nessuna promessa o retorica: tutti i giovani del Sud devono avere l’opportunità di andare via, ma anche di ritornare”.