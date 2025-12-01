Figuccia: “La mozione di sfiducia una farsa, le opposizioni si dimettano”

PALERMO – “La mozione di sfiducia è una farsa che serve solo a ricompattare la maggioranza di centrodestra all’Assemblea regionale siciliana”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, a proposito della mozione di sfiducia al presidente della Regione, Renato Schifani, presentata dalle opposizioni e che verrà discussa domani a Sala d’Ercole.
“Se davvero le opposizioni vogliono lanciare un segnale, si dimettano, invece di inscenare questo teatrino – aggiunge – Tutti sanno che non cambierà nulla. È la cronistoria di un insuccesso annunciato, così come ormai la sinistra ci ha abituato anche attraverso gli appuntamenti elettorali”.
“Ritengo, invece, che le forze politiche debbano lavorare per rafforzare il dialogo e non per alimentare tensioni – sottolinea – La mozione non tiene conto dei risultati ottenuti dal governo Schifani, delle riforme avviate e delle sfide ancora aperte che richiedono coesione, non divisione”, conclude Figuccia.