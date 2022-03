Filca Cisl Catania, Pippo Famiano nuovo segretario reggente 

L'ex segretario Nunzio Turrisi si è dimesso.

CATANIA – Pippo Famiano è stato nominato segretario reggente di Catania a seguito delle dimmisioni dell’ex segretario Nunzio Turrisi. Nel corso del consiglio generale, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il segretario nazionale della Filca Ottavio De Luca e il segretario della Cisl Maurizio Attanasio, Famiano ha deciso di avvalersi della collaborazione dei dirigenti Domenico Murabito, Rosario Di Mauro e Antonio Valenti.

“Sono orgoglioso e ringrazio la Filca per la fiducia accordatami, proseguirò nell’impegno proficuo che ha caratterizzato l’azione del nostro sindacato, sempre in prima linea per la tutela dei nostri lavoratori. Chiederemo ancora una volta che si provveda a sbloccare tutte le opere incompiute nella provincia di Catania, ferme al palo ormai da troppo tempo. E ci uniamo alla proposta lanciata dal nostro segretario regionale che si provveda a una proroga per l’utilizzo dei fondi del Pnrr perché altrimenti rischiamo di far sfumare un’occasione storica per il rilancio della Sicilia perché in questo momento non siamo in grado di avere tecnici e ingegneri a sufficienza per portare a compimento i progetti”.

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro al neo segretario reggente Famiano – aggiunge D’Anca – e sono sicuro che metterrà al servizio dei lavoratori e delle imprese, come ha sempre fatto fino ad oggi, la propria professionalità e la propria esperienza maturate in questi anni nel sindacato”.