Foggia, poliziotto sferra un calcio in faccia a un ragazzo fermato

La questura ha trasferito l'agente che adesso sarà sottoposto a un procedimento disciplinare

FOGGIA – Un poliziotto ha sferrato un calcio in faccia a un ragazzo che era stato già fermato e immobilizzato da altri agenti dopo un inseguimento di tre chilometri. Le immagini choc sono state postate su alcuni social media e mandate in onda nella puntata di Chi l’ha visto di ieri sera.

La questura di Foggia ha diramato un comunicato in cui ha fatto sapere che il poliziotto, nei cui confronti è stata avviata un’azione disciplinare, è stato trasferito. Ecco la nota: “In riferimento al video amatoriale diffuso sui social-media riferito all’arresto di un soggetto per resistenza di un soggetto per resistenza a pubblico ufficiale avvenuto il 2 aprile a Foggia da parte di personale in servizio presso la locale questura si precisa che: dell’episodio è stata immediatamente informata l’autorità giudiziaria per l’accertamento delle eventuali responsabilità penali; che nei confronti del poliziotto è stata avviata l’azione disciplinare e che lo stesso è stato destinato ad altra sede. Nel sottolineare che il comportamento del poliziotto non corrisponde in nessun modo ai canoni ed ai valori della Polizia di Stato, si precisa che l’arrestato, senza aver mai conseguito la patente di guida, conduceva un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e che probabilmente per tale ragione non si è fermato all’alt intimato dalla pattuglia. Lo stesso è stato bloccato dopo aver percorso ad alta velocità il centro cittadino per circa 3 km ed aver tentato infine di fuggire a piedi”.