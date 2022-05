Folla per Cuffaro: “Rinata la DC, Falcone è l’eroe di tutti” VIDEO

La presentazione della lista democristiana. Le parole dell'ex governatore.

Bagno di folla al cinema multisala ‘Politeama’ per la presentazione della Dc Nuova, con la sua lista, alla presenza del candidato sindaco, Roberto Lagalla. Il protagonista è Totò Cuffaro, dopo le polemiche dei giorni scorsi sul rapporto tra condannati per mafia e candidati. “Nasce la Democrazia Cristiana – ha detto l’ex governatore, che ha scontato la condanna per favoreggiamento aggravato -. La gente potrà scegliere di votare per un’idea. Questa coalizione intorno a un grande candidato può vincere serenamente al primo turno. Peccato che si siano accorti del mio abbraccio a Lagalla con qualche anno di ritardo, siamo amici, il mio rapporto con lui è al di fuori della politica. Certamente non si farà condizionare da me”. E sulle polemiche taglia corto: “Giovanni Falcone è un eroe di tutti”.

