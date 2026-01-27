Fondi agli sfollati di Niscemi: fino a 900 euro mensili a famiglia

La procedura sarebbe già stata attivata in presenza dell'ordinanza di sgombero

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Per gli sfollati della frana di Niscemi (Caltanissetta) sono in arrivo i contributi del fondo Cas dello Stato, 400 euro a famiglia più 100 euro per ogni componente fino a un massimo di 900 euro al mese a nucleo per un anno.

La procedura, scrive l’Ansa, sarebbe già stata attivata in presenza dell’ordinanza di sgombero e dovrebbe essere completata nel giro di qualche giorno.

Il contributo di autonoma sistemazione (Cas) è destinato a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione: al momento circa 1.500 persone. Il presidente dell’Assemblea siciliana, Gaetano Galvagno, ne ha dato comunicazione ai capigruppo.

Questa mattina a Niscemi hanno verificato la situazione il capo della protezione civile ed il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che hanno assicurato il loro sostengo.