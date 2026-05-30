Forza Italia, al via “RiGenerazione”, il confronto dei giovani azzurri sul futuro

Numerosi i partecipanti

MARINA DI MODICA – Si è svolta oggi a Marina di Modica l’iniziativa “RiGenerazione”, promossa da Forza Italia Giovani Sicilia e dedicata al ruolo delle nuove generazioni nella costruzione della Sicilia del futuro.

Forza Italia, al via “RiGenerazione”

All’incontro hanno partecipato il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia e presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, il segretario nazionale dei Giovani di Forza Italia Simone Leoni, il segretario regionale dei Giovani di Forza Italia Fabrizio Tantillo e oltre 60 giovani provenienti da tutta l’Isola, in rappresentanza degli iscritti del movimento giovanile delle nove province siciliane.

“Ho voluto che uno dei primi appuntamenti di questa nuova fase di Forza Italia in Sicilia fosse dedicato proprio ai giovani – ha dichiarato Minardo –. Un partito che guarda al futuro deve avere il coraggio di investire sulle nuove generazioni, ascoltarle, coinvolgerle e affidare loro responsabilità vere. Nessuna comunità politica resta viva se non sa rigenerarsi”.

“Bisogna stare nei territori”

“Un segretario nazionale dei giovani che resta a Roma serve a poco. Bisogna stare nei territori e ascoltare – ha dichiarato Leoni –. Oggi dalla Sicilia arrivano indicazioni chiare: più sicurezza, più innovazione, educazione finanziaria e all’intelligenza artificiale nelle scuole, infrastrutture e servizi adeguati. I giovani non chiedono assistenza ma opportunità. Vogliono una Sicilia nella quale poter restare, costruire il proprio futuro e vedere premiato il merito. Ringrazio Nino Minardo per aver scelto di partire dai giovani in questa nuova fase di Forza Italia nell’Isola”.

Per il segretario regionale dei Giovani di Forza Italia Sicilia, Fabrizio Tantillo, “RiGenerazione vuole essere molto più di un evento. Vogliamo costruire uno spazio permanente di confronto, formazione e partecipazione per una nuova generazione di giovani amministratori, professionisti e militanti che intendono contribuire alla crescita della Sicilia e al rafforzamento di Forza Italia nei territori”.

I temi

Nel corso della giornata sono stati affrontati i temi della formazione, dell’innovazione, del lavoro qualificato, del merito, del turismo e delle opportunità per i giovani siciliani, con particolare attenzione alla necessità di creare le condizioni affinché restare in Sicilia torni ad essere una scelta e non una rinuncia.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un percorso che Forza Italia Giovani intende sviluppare nei prossimi mesi per favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica e alla costruzione della futura classe dirigente del partito