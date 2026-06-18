Presenti anche Schifani e l'assessore Dagnino. Convocata giunta per domani

PALERMO – “Le variazioni di bilancio non possono essere considerate un semplice passaggio tecnico o parlamentare. Rappresentano invece uno dei momenti più importanti dell’anno per definire le priorità economiche e sociali della Sicilia e per dare risposte concrete ai cittadini”.

Lo afferma il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, al termine della riunione svoltasi oggi a Palermo con il commissario regionale del partito, Nino Minardo, e con l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, per definire un pacchetto di proposte da presentare nell’ambito delle prossime variazioni di bilancio.

Forza Italia, il vertice

Durante l’incontro, si legge in un nota, è stato condiviso un percorso articolato su due direttrici: investimenti strategici per il futuro della Sicilia e interventi concreti a favore dei territori. Tra le iniziative prioritarie, che verranno successivamente presentate nel dettaglio, figurano misure per valorizzare il capitale umano siciliano, favorire il rientro e la permanenza dei giovani professionisti attraverso progetti di south working, sostenere il merito universitario e promuovere la nascita di un ecosistema regionale dedicato all’intelligenza artificiale e all’innovazione.

Il pacchetto conterrà inoltre specifiche misure a sostegno dell’agricoltura siciliana, con particolare riguardo alla tutela della filiera del grano e al rafforzamento del sistema delle cantine sociali e cooperative, patrimonio economico e produttivo di numerosi territori dell’Isola.

Presente anche Schifani, convocata giunta

C’era anche il governatore della Sicilia, Renato Schifani, alla riunione di stamani dei dirigenti e dei deputati di Forza Italia, convocata dal commissario regionale del partito Nino Minardo. Assenti alcuni deputati tra cui Edy Tamajo, Bernardette Grasso e Nicola D’Agostino.

Schifani ha convocato la giunta per domani alle 11. All’esame ci sono sei punti all’ordine del giorno, tutti di ordinaria amministrazione.

Dagnino: “Ascolteremo le richieste dei gruppi”

“Con le variazioni di bilancio – afferma l’assessore dell’Economia Alessandro Dagnino – ascolteremo le richieste politiche dei gruppi parlamentari allo scopo di sostenere la crescita. Sarà ancora una volta una manovra espansiva, l’ottava consecutiva negli ultimi due anni, e sarà il frutto di un impegno corale che ci consentirà di destinare ai siciliani le risorse extra di cui la Regione dispone grazie al risanamento dei conti e al positivo andamento dell’economia”.

Minardo: “Un Fondo per gli investimenti”

“Accanto a queste misure – ha annunciato a margine della riunione Nino Minardo – Forza Italia proporrà l’istituzione di un Fondo per gli Investimenti nei territori (Fit), destinato a finanziare opere, servizi e interventi capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali e di ridurre i divari territoriali”.

“Le variazioni di bilancio – ha aggiunto – non sono una distribuzione di risorse, ma una scelta di priorità. Per Forza Italia devono rappresentare un’occasione per affermare un metodo fondato su serietà, competenza e visione strategica, mettendo al centro lo sviluppo della Sicilia e la crescita delle sue comunità. Vogliamo contribuire – ha concluso Minardo – con idee concrete e realizzabili, capaci di investire sul capitale umano, sostenere i territori e costruire opportunità per le nuove generazioni”.