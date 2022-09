Frosinone, una maglia celebrativa per la sfida contro il Palermo – FOTO

In attesa della sentitissima sfida dello "Stirpe" la società ciociara prova a lanciare un segnale distensivo

PALERMO – In attesa della sentitissima sfida dello “Stirpe” fra Frosinone e Palermo la società ciociara prova a lanciare un segnale distensivo.

In occasione della sfida tra le due compagini, la prima dopo la triste serata di quattro anni fa per la finale di ritorno dei play-off di Serie B, il club gialloblù ha presentato una t-shirt commemorativa come parte di una collezione, “PARTE DI NOI”, lanciata proprio dal Frosinone nel corso della stagione.

“Parte di noi è un progetto – si legge nel sito ufficiale del club ciociaro – che nasce per dare continuità al filo conduttore tra arte e sport che da anni il Frosinone Calcio tesse, mantenendo così un legame stabile e forte con gli artisti del territorio. Una sinergia di colori che rappresenta l’amore per un calcio bello e sano nella t-shirt realizzata da UgoArt”.