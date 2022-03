Furto di energia elettrica, denunciato titolare camion dei panini

L'attività è stata chiusa e sono stati rimossi camion, tavoli e sedie (foto di repertorio).

CATANIA – Il titolare di una panineria ambulante di Catania è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato di energia elettrica da una vicina cabina dell’Enel e per invasione sia degli stalli per il parcheggio a pagamento e dell’area di un parco comunale. L’attività e’ stata chiusa e sono stati rimossi camion, tavoli e sedie.

Durante un controllo effettuato insieme con Polizia Locale e Asp e’ stato anche accertato che la rivendita era priva delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attivita’ ed aveva occupato abusivamente gli stalli e l’area del parco comunale con tavoli e sedie. Due dipendenti, inoltre, erano privi di un regolare contratto di lavoro e non indossavano le mascherine previste dalla normativa anticovid.