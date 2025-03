Furto in sede associazione che aiuta giovani autistici: sono entrati dal tetto

Indagini in corso da parte dei carabinieri

BAGHERIA (PALERMO) – Furto nella sede di un’associazione che accoglie giovani con disturbi dello spettro autistico a Bagheria, in provincia di Palermo.

I ladri sono entrati dal tetto e hanno portato via le attrezzature utilizzate in campagna dai giovani assistiti dalla DunAdenzia, in contrada Motta: due motozappa, un decespugliatore e due bilance.

Le indagini sono condotte di carabinieri.

L’associazione è stata fondata due anni fa dai familiari dei giovani che hanno avviato un progetto, cofinanziato dalla Regione siciliana, incentrato sull’agricoltura sociale e il potenziamento delle autonomie domestiche e sociali, che si svolge, per la coltivazione di un orto, in un appezzamento di terreno nelle campagne bagheresi.