Gal Etna-Alcantara, tensioni sul voto: il sindaco chiama i carabinieri

È successo ieri pomeriggio, nell'aula consiliare del Comune di Pedara.

CATANIA – Sono dovuti intervenire i carabinieri e i vigili urbani per sedare gli animi a Palazzo. Li ha chiamati il sindaco di Pedara, Alfio Cristaudo, per impedire che la situazione potesse sfuggire di mano. Nel pomeriggio di ieri, nell’aula del consiglio comunale della cittadina etnea, è stata convocata l’assemblea del Gal Etna-Alcantara per votare i membri del prossimo Consiglio d’Amministrazione. Una platea formata soprattutto da primi cittadini non soltanto catanesi.

Da quanto risulta, però, le operazioni di voto non hanno potuto prendere il via perché, in prima istanza, non sarebbe stata raggiunta l’intesa sulle modalità di voto. Da lì la tensione è salita alle stelle. Tant’è che il primo cittadino, preventivamente, ha preferito chiamare le forze dell’ordine per evitare un imbarazzante punto di non ritorno. La seduta è stata sciolta in serata. Il voto è stato rinviato a venerdì prossimo.