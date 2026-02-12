Galvagno, a Niscemi riunione di tutti i presidenti dei consigli regionali

Il presidente dell'Ars: "Pronti a reperire fondi per i siciliani in emergenza"

NISCEMI – “Tutti i presidenti dei consigli regionali d’Italia siamo pronti a reperire fondi urgenti in favore di Niscemi e dei centri siciliani colpiti dal maltempo”. L’ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, arrivato a Niscemi per una riunione in municipio con i colleghi delle altre regioni.

“Ci sono tutti i presidenti, in presenza o in collegamento – ha detto ancora Galvagno -. Inizialmente mi ero lamentato per la scarsa attenzione, ma il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonino Aurigemma, si è subito attivato nell’arco di pochi minuti”.

“Niscemi oggi è un simbolo e da qui vogliamo partire anche con una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite, iniziando chiaramente dagli sfollati”, ha aggiunto Galvagno, che all’arrivo in municipio ha incontrato il primo cittadino Massimiliano Conti.