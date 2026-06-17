Galvagno incontra il sindaco di Niscemi: “Meno sfollati, resta alta l’attenzione”

Il presidente Ars annuncia un evento della Fondazione Federico II in città

PALERMO – La situazione degli sfollati a Niscemi continua a migliorare, ma le istituzioni intendono mantenere alta l’attenzione sulla città colpita dalla frana dello scorso gennaio. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto oggi a Palazzo Reale tra il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, e il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti.

A darne notizia è stato lo stesso Galvagno attraverso i propri canali social. “Oggi ho avuto il piacere di ospitare a Palazzo Reale il sindaco Massimiliano Conti che mi ha aggiornato sulla situazione di crisi che sta ancora vivendo la sua città: la buona notizia è che il numero degli sfollati continua a scendere, ma non abbassiamo la guardia”, ha scritto il presidente dell’Ars.

Galvagno ha ribadito la volontà di mantenere “accesi i riflettori su Niscemi”, annunciando nuove iniziative a sostegno della comunità locale. “Dopo le iniziative con la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, abbiamo in programma un altro importante appuntamento a sostegno della popolazione colpita dalla frana dello scorso gennaio”.

L’evento sarà organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il trentennale della Fondazione Federico II. “Organizzeremo un evento proprio a Niscemi”, ha annunciato Galvagno, sottolineando l’intenzione di continuare a sostenere il territorio anche attraverso iniziative di carattere culturale e istituzionale.

L’incontro è servito a fare il punto sugli effetti dell’emergenza che ha interessato il centro del Calatino e sulle misure adottate per assistere le famiglie coinvolte. Nonostante il progressivo rientro di parte degli sfollati, le istituzioni regionali confermano dunque il proprio impegno nel seguire l’evoluzione della situazione e nel mantenere alta l’attenzione sulle esigenze della comunità.