GAN Energia rafforza la rete commerciale: nuove opportunità per consulenti energia a Palermo

GAN Energia, nata come evoluzione naturale del GAN Gruppo Gandolfo, realtà siciliana già presente da oltre 50 anni nel mondo dei carburanti, apre oggi una nuova fase, nel settore dell’energia con la vendita di luce, gas ed energia green, diventa quindi necessario il rafforzamento della rete commerciale in Sicilia, con la ricerca di Consulenti Area Commerciale Energia da inserire sul territorio.

L’appuntamento per chi vuole candidarsi è l’8 luglio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale, in Viale Praga 29. Le adesioni chiudono il 1° luglio 2026 alle ore 14:00, o al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.

Una storia lunga oltre 50 anni nel mondo dell’energia

Le origini del GAN Gruppo Gandolfo risalgono al 1975. Tre generazioni di imprenditoria familiare, guidate dalla visione di Francesco Gandolfo, hanno costruito nel tempo una realtà radicata nel territorio siciliano, cresciuta attorno alla distribuzione di carburanti di qualità oltre che alla vicinanza quotidiana con le persone.

Per oltre mezzo secolo il Gruppo ha accompagnato i siciliani con affidabilità e concretezza. Oggi quel percorso si evolve con GAN Energia, l’impegno si estende a famiglie, imprese e condomini, portando luce e gas con la stessa cura che ha sempre caratterizzato l’approccio al cliente.

Luce, gas e soluzioni su misura per famiglie, imprese e condomini

Il posizionamento di GAN Energia è quello di offrire forniture di luce e gas con un approccio orientato alla consulenza, non alla semplice vendita. La gamma comprende offerte per la casa, soluzioni business per attività e PMI, fotovoltaico ed anche proposte dedicate ai condomini, segmento che richiede competenze specifiche e un interlocutore affidabile.

A completare il quadro, un’app mobile che consente ai clienti di monitorare consumi e gestire le forniture direttamente dallo smartphone. Non mancano iniziative pensate su misura per singole realtà locali, come i Gan point, punti di accesso al pubblico, un segnale concreto di come GAN Energia interpreti il mercato libero dell’energia, costruendo proposte per le comunità in cui opera, non calando soluzioni standard dall’esterno.

Energia più accessibile, pulita e intelligente: la visione di Gan Energia

Rendere l’energia più accessibile, più pulita e più intelligente, questa è la direzione in cui si muove GAN Energia. Sul fronte delle rinnovabili, il Gruppo ha inoltre acquisito il Parco Fotovoltaico Lemon 1, un impianto da 1 MWp nel Comune di Castellammare del Golfo, destinato alla produzione di energia da fonti 100% green, in parte per uso interno e in parte immessa in rete. A questo si affianca anche l’introduzione del biocarburante HVO e l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici presso le stazioni di servizio del Gruppo.

Un percorso che racconta come la transizione energetica, per GAN, non sia uno slogan ma una scelta concreta che si traduce in investimenti e servizi reali.

Vicinanza al cliente e consulenza: il valore della relazione

In un mercato sempre più affollato di operatori digitali e offerte standardizzate, GAN Energia sceglie la strada del rapporto diretto. L’idea è che la fornitura energetica si costruisca insieme al cliente, in base alle sue esigenze reali, non si propini dall’alto con una tariffa uguale per tutti.

Questo orientamento si riflette nella rete commerciale che l’azienda sta costruendo, consulenti che accompagnano il cliente nel tempo, propongono soluzioni coerenti con il suo profilo di consumo e mantengono un rapporto di riferimento stabile. La stessa vocazione alla vicinanza che, in oltre cinquant’anni, ha permesso al Gruppo di costruire un legame solido con il territorio.

Consulenti Area Commerciale Energia: l’evento di selezione a Palermo

È in questo contesto che si inserisce la ricerca di nuovi Consulenti Area Commerciale Energia per la rete GAN Energia. Un’esigenza concreta, rafforzare la presenza sul territorio siciliano con professionisti che operino a diretto contatto con i clienti.

L’evento di selezione si terrà l’8 luglio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale, in Viale Praga 29, 90146 Palermo. Le condizioni proposte riflettono un modello meritocratico, mandato diretto, condizioni economiche competitive, fisso mensile al raggiungimento degli obiettivi minimi e ricorrenti mensili costruiti nel tempo grazie alla base clienti acquisita.

Il profilo ricercato è quello di chi sa ascoltare prima di proporre, gestire in autonomia il proprio lavoro e costruire relazioni durature. Non è richiesta necessariamente un’esperienza pregressa nel settore energetico.

Come aderire alla selezione

Per partecipare è necessario candidarsi in anticipo tramite il modulo online dedicato. Le adesioni sono aperte fino al 1° luglio 2026, ore 14:00, salvo esaurimento anticipato dei posti.

L’evento di selezione si terrà martedì 8 luglio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale, Viale Praga 29, 90146 Palermo. Le adesioni sono aperte fino al 1° luglio 2026, ore 14:00, o al raggiungimento del numero massimo di

posti disponibili. Per candidarsi: Offerta di lavoro per Consulenti Area Commerciale Energia

Per chi vuole esplorare ulteriori opportunità, sul sito di GAN Energia è disponibile la sezione Lavora con noi al seguente Link.

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