Nuova apertura a Carini: 10/05 l’inaugurazione della Gelateria Mignano

Carini è una cittadina ricca di storia, cultura e vita quotidiana. Nel cuore della città di Carini, tra le vie storiche che portano al celebre Castello medievale e le piazze animate da turisti e residenti, sta per nascere una nuova gelateria destinata a diventare una tappa irrinunciabile per chi ama i sapori veri. La gelateria prenderà il nome del bar che da anni è sinonimo di qualità e bontà in città: Mignano. L’inaugurazione della nuova attività sarà sabato 10 maggio dalle ore 17, in Piazza Duomo 22, con accesso anche da via Oliveri 1.

Come anticipato, il nome Mignano è già ben noto agli abitanti del posto: è infatti quello dello storico bar, riconosciuto per le sue colazioni golose, pasticceria fatta a regola d’arte. Croissant fragranti, cassate, torte personalizzate e sfizi salati come panini e piadine fanno parte della proposta quotidiana, arricchita nel pomeriggio da aperitivi curati nei dettagli e serviti con competenza da uno staff esperto.

La decisione di affiancare al bar una gelateria nasce dalla volontà di offrire ai clienti un’esperienza completa, che accompagni ogni momento della giornata. Così, a pochi metri dal locale originario, prende forma un nuovo spazio interamente dedicato al gelato artigianale, preparato con ingredienti selezionati e tecniche tradizionali.

Dal bar alla gelateria Mignano: il posto perfetto per la tua estate

La Gelateria Mignano si distinguerà per una vasta gamma di gusti, capaci di spaziare dai classici intramontabili a proposte più moderne e sorprendenti, pensate per incuriosire anche i palati più esigenti. Non mancheranno frappè cremosi, dolci e torte fredde e un’attenzione particolare alla qualità delle materie prime. Il tutto da gustare anche all’aperto, grazie agli spazi esterni disponibili sia presso il bar che nella nuova gelateria, ideali per rilassarsi e assaporare qualcosa di buono in compagnia.

In vista dell’estate, quindi, Carini si arricchisce di un nuovo indirizzo da segnare in agenda. E per restare sempre aggiornati su novità, gusti del giorno, offerte speciali e notizie sulla gelateria e sul bar, è possibile seguire la pagina Facebook ufficiale, dove verranno pubblicati contenuti e aggiornamenti in tempo reale.

Con l’apertura della Gelateria Mignano, la zona tra Piazza Duomo e via Oliveri diventa ancora di più un piccolo polo del gusto, dove fermarsi per una pausa fresca e genuina, nel cuore del centro storico.