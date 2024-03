Geraci: “Gli inceneritori in Sicilia rivoluzioneranno il ciclo dei rifiuti”

“La scelta dal governo Schifani è quella giusta"

PALERMO – “Con la previsione di due inceneritori in Sicilia arriva la svolta nel sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il via libera dalla Giunta regionale al nuovo Piano rifiuti è la premessa per ripensare all’intero sistema che finora non ha funzionato al meglio ed ha causato debiti per i Comuni e costi altissimi per la Tari a discapito dei cittadini. Sono certo che la scelta imboccata dal governo Schifani è quella giusta e nel giro di pochi mesi si potrà dare seguito a quella che è una necessità, per evitare che i rifiuti vengano mandati in altre regioni e all’estero. Il ciclo si deve chiudere in Sicilia, dalla raccolta allo smaltimento, sino alla valorizzazione dei rifiuti indifferenziati”. Lo afferma Salvo Geraci, deputato regionale della Lega e sindaco di Cerda.