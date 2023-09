Droga party a Giardini Naxos: i carabinieri rovinano la “festa”

Arrestato un 29enne: in possesso di droga per oltre 650 dosi

1' DI LETTURA

GIARDINI NAXOS (MESSINA) – Droga party in un condominio, schiamazzi segnalati al 112: i carabinieri hanno rovinato la “festa” di quattro giovani in piena notte. Arrestato un 29enne: è stato trovato in possesso di droga per oltre 650 dosi. Ecco i particolari.

La segnalazione ai carabinieri

Tutto inizia con una telefonata ai carabinieri del nucleo di Taormina. Alcuni residenti erano infastiditi, all’interno di un condominio, dagli schiamazzi provenienti da un appartamento. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno notato subito un “forte odore di stupefacenti”, scrivono i carabinieri in una nota.

Scatta la perquisizione

All’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato un 29enne già noto e tre stranieri, di età compresa tra i 25 e i 27 anni “probabilmente coinvolti in un droga party – aggiungono i militari – visto che si trovavano in cucina dove si avvertiva forte odore di sostanza stupefacente, probabilmente causato dalla combustione di alcune dosi di marijuana e hashish, di cui alcuni residui sono stati trovati sparse sul tavolo”.

La seconda perquisizione

I carabinieri perquisiscono anche la casa del 29enne, a Gaggi, e trovano “236 grammi di marijuana, 37 grammi di hashish e 18 milligrammi di cocaina, nonché uno spinello di marijuana e un bilancino di precisione”. Scoperte anche tre piante di marijuana alte oltre un metro ciascuna e piantate in balcone. In totale, sarebbe stato possibile ricavare 650 dosi di droga.