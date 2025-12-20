Gifrab Italia al fianco della fondazione Lene Thun: grande successo per la raccolta fondi

L'iniziativa è in favore dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici

PALERMO – Si è conclusa con un risultato di grande rilievo la raccolta fondi promossa da Gifrab Italia S.p.A. a sostegno della Fondazione Lene Thun, resa possibile grazie al coinvolgimento attivo dell’intera rete retail del Gruppo. Un’iniziativa che ha visto clienti, collaboratori e partner uniti da un obiettivo comune: sostenere i bambini ricoverati nei reparti pediatrici, offrendo loro momenti di serenità, creatività e speranza attraverso i laboratori di Ceramico Terapia della Fondazione Lene Thun.

A celebrare simbolicamente la conclusione della raccolta, oggi il CEO di Gifrab Italia, Giovanni Bucalo è stato in visita presso l’Ospedale dei Bambini di Palermo, insieme alla Direttrice della Fondazione Lene Thun, Paola Adamo, per incontrare il Professore Paolo D’Angelo, primario del reparto di oncologia pediatrica e lo staff sanitario e testimoniare concretamente l’impatto del progetto sul territorio.

“Questa iniziativa rappresenta per Gifrab un’espressione autentica del nostro modo di fare impresa – dichiara il CEO di Gifrab Italia, Giovanni Bucalo -. Crediamo fortemente che il successo di un’azienda si misuri anche dalla sua capacità di restituire valore alla comunità. Il contributo offerto alla Fondazione Lene Thun è il risultato di un grande lavoro di squadra e di una sensibilità condivisa”.

La raccolta fondi ha confermato ancora una volta il ruolo centrale della Corporate Social Responsibility nella strategia di Gifrab, che da anni integra i valori di solidarietà, attenzione alle persone e impegno sociale nel proprio modello di sviluppo.

Un plauso speciale va alla Fondazione Lene Thun, che da anni porta avanti con dedizione e professionalità progetti di ceramico-terapia all’interno degli ospedali pediatrici italiani, offrendo ai piccoli pazienti uno spazio di espressione, sollievo e normalità anche nei momenti più difficili.

“Il sostegno di Gifrab Italia è stato fondamentale per dare continuità alle nostre attività – afferma Paola Adamo -. Questa collaborazione dimostra come il mondo dell’impresa possa diventare un alleato prezioso nel generare impatto sociale reale e duraturo”.

Con questa iniziativa, Gifrab Italia rinnova il proprio impegno a favore di progetti che mettono al centro le persone, confermando la volontà di costruire valore non solo economico, ma anche umano e sociale.