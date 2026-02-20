Giornata nazionale del personale sanitario: riconoscere il ruolo strategico

Istituita nel 2020, per ricordare l’impegno e il sacrificio di tutti i professionisti della salute impegnati durante la pandemia da COVID 19

PALERMO – Il 20 febbraio ricorre la Giornata nazionale del Personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, istituita con legge nel 2020, per ricordare l’impegno e il sacrificio di tutti i professionisti della salute impegnati durante la Pandemia da COVID 19.

La Giornata intende celebrare tutti i Professionisti sanitari che ogni giorno garantiscono prevenzione, cura, riabilitazione e promozione della salute in ogni contesto di vita: ospedali, servizi territoriali, scuole, comunità, domicilio e ambienti di lavoro.

In questa giornata gli Ordini della Professione Infermieristica di Palermo, della Professione Ostetrica di Palermo, dei TSRM e PSTRP di Palermo e dell’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo Trapani, vogliono valorizzare il ruolo fondamentale che migliaia di professionisti svolgono quotidianamente nei servizi sanitari regionali, contribuendo alla tutela della salute, alla sicurezza delle comunità e alla qualità dei percorsi assistenziali.

Al contempo, si intende porre l’attenzione anche sull’importanza del lavoro interdisciplinare in considerazione dei nuovi bisogni di salute legati a una popolazione che invecchia progressivamente e che affronta condizioni di cronicità e non autosufficienza, che richiedono necessariamente un lavoro di rete. È quindi fondamentale che tutti i Professionisti della Salute dialoghino tra loro e insieme realizzino una presa in carico globale dei bisogni della persona.

Gli Ordini della Professione Infermieristica di Palermo, della Professione Ostetrica di Palermo, dei TSRM e PSTRP di Palermo e dell’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo Trapani invitano tutti – dalle Istituzioni ai Cittadini – a riconoscere il ruolo strategico dei professionisti sanitari nel garantire la salute e a impegnarsi a favorire modelli organizzativi che consentano a ciascun professionista di esprimere al meglio le proprie competenze a garanzia della comunità. Un sentito ringraziamento a tutti i Professionisti che, con competenza, responsabilità e dedizione, contribuiscono ogni giorno alla salute dei cittadini del territorio e un invito a camminare insieme per progettare un sistema salute sempre più vicino alle Persone.