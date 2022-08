Guasto al catamarano per Pantelleria, il ritorno nel porto

Attivate le procedure di assistenza.

TRAPANI- È cominciata male la vacanza a Pantelleria per i 150 passeggeri del Carlo M, catamarano della Liberty Lines. Il mezzo navale partito alle 13,50 da Trapani con destinazione Pantelleria attorno alle 14,30 ha dovuto invertire la rotta per un’avaria. Ritorno obbligato in porto a Trapani. La compagnia navale sta attivando le procedure di assistenza ai 150 passeggeri, dovrebbero oggi stesso ripartire per Pantelleria.