L'episodio avvenuto qualche giorno fa

ROMA – L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. L’episodio sarebbe avvenuto venerdì 27 marzo.

Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente.

Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva consultato i vertici militari italiani: il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si tratta di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese.

La richiesta Usa, poi negata dall’Italia, per l’utilizzo della base di Sigonella riguardava alcuni giorni fa l’atterraggio di bombardieri. Lo apprende l’Ansa che cita fonti informate. Non essendo previsto dai trattati, il ministro della Difesa Crosetto ha negato l’autorizzazione per l’atterraggio del velivolo. Come era stato già preannunciato, per quel tipo di autorizzazione dovrebbe passare per il Parlamento, quindi servono tempistiche diverse.

La decisione dell’Italia di negare l’utilizzo agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella nell’ambito delle operazioni militari contro l’Iran avviene a 41 anni di distanza dalla “crisi” del 1985 che portò ad una grave impasse diplomatica tra gli Stati Uniti, all’epoca guidati da Ronald Regan e l’Italia con il presidente del Consiglio, Bettino Craxi.

La vicenda ebbe inizio il 10 ottobre del1985: caccia statunitensi costrinsero ad atterrare nella base militare vicina a Catania, l’aereo egiziano che trasportava i quattro palestinesi che avevano sequestrato la nave da crociera italiana Achille Lauro, il dirigente dell’Olp Mohammed Abu Abbas e un suo aiutante.

Sulla pista della base un commando di marines circondò con le armi spianate l’aereo. Craxi venne informato su quanto stava accadendo e diede ordine di impedire la cattura dei terroristi. I carabinieri si schierano intorno al velivolo fronteggiando, di fatto, i marines. I soldati statunitensi dopo istanti di altissima tensione decisero di non proseguire nell’azione. Tutto ciò provoco un ‘terremoto’ diplomatico. La situazione tornò alla normalità solo 12 giorni dopo con un incontro a New York tra Craxi e Reagan.