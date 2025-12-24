I rider Glovo di Carini di nuovo in stato di agitazione

Nidil: “Pronti a fermarsi”

PALERMO – I rider Glovo di Carini sono di nuovo in stato di agitazione. “Le loro condizioni continuano sempre più a peggiorare – dichiara il segretario Nidil Cgil Palermo e coordinatore regionale Francesco Brugnone -. Sono pronti a fermarsi se non verranno accolte le loro richieste”.

I rider chiedono l’aumento delle tariffe bonus orario e delle tariffe a Km, un’assegnazione di ordini più equa, maggiore trasparenza sulle consegne, l’aumento del tetto massimo “consegne alla mano”, la verifica del sistema di calcolo dei chilometri, l’aumento dell’ordine minimo a 4 euro.

“È stata evidenziata l’inadeguatezza dell’attuale bonus orario, soprattutto in fasce orarie ad alta richiesta. Si richiede un adeguamento coerente con l’aumento del costo della vita e le attuali dinamiche lavorative – spiega Brugnone – L’attuale compenso per chilometro percorso non riflette l’effettivo consumo di carburante e il suo costo, l’usura del mezzo e il tempo impiegato. Si richiede una revisione adeguata della tariffa chilometrica”.

Anche il sistema di assegnazione ordini spesso è sbilanciato. E si chiede una revisione dell’algoritmo, per garantire pari opportunità a tutti i rider attivi. Si propone anche che al momento dell’accettazione dell’ordine, vengano mostrate in modo chiaro tutte le voci relative alla tariffa: km, bonus, tempo stimato e guadagno netto.

Per quanto riguarda i km percorsi si denuncia che il sistema attuale non li calcola correttamente, penalizzando i rider. E serve sia un controllo tecnico che la correzione degli errori di calcolo.

“Infine – conclude Brugnone – la richiesta dell’aumento della tariffa minima per ogni consegna a 4 euro, in quanto l’attuale compenso minimo non è proporzionato all’impegno, ai costi sostenuti e al tempo impiegato, soprattutto per ordini brevi ma logisticamente impegnativi”.