Le parole del governatore

PALERMO – “La Regione si costituirà tempestivamente in giudizio facendo valere le proprie ragioni, attendendo gli esiti del contenzioso ai quali si adeguerà”. Lo ha detto all’Ansa il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, dopo la decisione del Cga di accogliere il ricorso della immobiliare Italo-belga.

Schifani: “Dopo l’estate la sentenza di merito”

“Se il 14 maggio il Cga dovesse confermare la sospensiva, la società Italo-Belga potrà montare le attrezzature e la stagione estiva sarà come gli altri anni – ha aggiunto -. Fermo restando che comunque, dopo l’estate, ci sarà la sentenza di merito di primo grado del Tar sulla revoca della concessione”.

Il provvedimento ha ribaltato la sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto la richiesta della società di annullamento del decreto di decadenza della concessione demaniale per la gestione di buona parte della spiaggia di Mondello, a Palermo, disposta dall’assessorato regionale al Territorio e ambiente.