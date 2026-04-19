Il Catania ci prova fino alla fine, non basta la cura Toscano: 1-1 col Potenza

Serve ancora un punto da conquistare a Bergamo per accedere ai play-off da secondi

CATANIA – Il Catania ci prova col cuore sino all’ultimo istante ma col Potenza finisce in parità. Il ritorno in panchina di Mimmo Toscano coincide con una prova volitiva della squadra rossazzurra che, però, paga l’errore di Quaini a metà primo tempo con una rincorsa culminata poi nel pareggio firmato da Cicerelli dagli 11 metri.

Adesso alla formazione etnea servirà un punto, da conquistare nell’ultima gara della stagione regolare, in trasferta contro l’Atalanta Under 23, per respingere l’assalto di Salernitana e Cosenza e blindare definitivamente il secondo posto. L’avvio è tutto di marca rossazzurra con gli uomini del ritrovato Toscano che lottano con grinta su ogni pallone.

Il Potenza, però, è molto ordinato e non corre particolari pericoli. Dini blocca il colpo di testa di Castorani mentre Bruzzaniti impegna Franchi in una deviazione d’istinto e una conclusione dal limite di Quaini viene deviata in corner. Poi il numero 16 rossazzurro confeziona, suo malgrado, la frittata di giornata facendosi scippare il pallone sulla trequarti da Erradi che serve a D’Auria la facile conclusione in porta che non lascia scampo a Dini. Il Catania accusa il colpo e la manovra diventa quasi isterica con tanti scambi e cross che non vengono sfruttati a dovere malgrado l’impegno profuso.

Nella ripresa entrano man mano Lunetta, Corbari, Jimenez, Cicerelli e Di Noia ma il Potenza alza un muro quasi invalicabile, sfruttando piccoli acciacchi per varie interruzioni del gioco e perdite di tempo (come peraltro già avvenuto nel match d’andata al “Viviani”!). A metà ripresa i rossazzurri agguantano il pari: conclusione dal limite di Corbari (che poi lascerà il campo per infortunio) e tocco netto con la mano di Siatounis: l’arbitro indica subito il dischetto e Cicerelli spiazza Franchi restituendo speranza agli oltre 15mila del “Massimino”.

Il Catania ci crede e produce il massimo sforzo per vincere la gara ma la retroguardia lucana non si scompone più di tanto e l’unico, vero pericolo lo crea Lunetta scagliando una sventola che Franchi devia in tuffo. Disappunto al triplice fischio con la Curva sud che incita Pieraccini e compagni mentre la Curva Nord contesta al grido eloquente di… “A Catania non si passeggia…”. L’epilogo domenica prossima, con inizio alle ore 18,00, a Caravaggio quando contro la seconda squadra orobica non si potrà sbagliare nulla: un punto basta per confermare definitivamente il secondo posto. In caso di sconfitta, invece, (con le eventuali, concomitanti vittorie di Cosenza e/o Salernitana) si innesterebbe un vorticoso meccanismo di calcoli che potrebbe risultare deleterio con classifica avulsa che potrebbe decidere tutto!

Catania Fc – Potenza 1-1

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini, Miceli, Celli, Raimo (dal 14°s.t. Cicerelli), Quaini (dal 1°s.t. Corbari) (33° Di Noia), Di Tacchio (k) (dal 14°s.t. Jimenez), Donnarumma, D’Ausilio, Bruzzaniti (dal 1°s.t. Lunetta), Forte.

A disposizione: Bethers, Coco, Ierardi, Cargnelutti, Allegretto, Doni, Caturano.

Allenatore: Mimmo Toscano.

POTENZA (4-3-3) – Franchi, Kirwan, Riggio (k), Camigliano (dal 5°s.t. Balzano), Rocchetti, Castorani, Erradi (dal 20°s.t. Ghisolfi), De Marco (dal 20°s.t. Siatounis), Schimmenti (dal 20°s.t. Maisto), Murano, D’Auria (dal 36°s.t. Mazzeo).

A disposizione: Guiotto, Adjapong, Felippe, Selleri, Delle Monache, Mazzeo.

Allenatore: Pietro De Giorgio.

Arbitro: Erminio Cerbasi di Arezzo.

Assistenti: Manuel Marchese (Pavia) e Roberto D’Ascanio (Roma 2).

Quarto ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido).

Operatore FVS: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto).

Reti : 27°p.t. D’Auria (PZ); 27° s.t. Cicerelli (CT) su rigore.

Note: Ultima partita casalinga della regular season per il Catania… seguita in tribuna Elite anche dal presidente rossazzurro, Pelligra. Mimmo Toscano torna sulla panchina etnea dopo il breve ed infruttuoso interregno di Viali. Presente anche un nutrito gruppo di sostenitori potentini nel settore ospiti.

Indisponibili:Aloi, Di Gennaro, Rolfini (CT).

Squalificati: Cucchietti (PZ).

Diffidati: Bruzzaniti, Cicerelli, Di Noia, Di Tacchio, Quaini, Toscano (CT).

Ammoniti: Quaini (CT); Celli (CT); Riggio (PZ); Kirwan (PZ); Miceli (CT); Maisto (PZ); Pieraccini (CT).

Spettatori: 15.992

Primo tempo (0-1)

2° sul cross (punizione) di D’Auria… Castorani colpisce di testa: Dini blocca il pallone a terra;

3° doppio scambio Raimo-D’Ausilio e cross radente di quest’ultimo sul quale Forte e Bruzzaniti non arrivano;

6° scambio stretto tra Forte e Bruzzaniti con conclusione del numero 17 che Franchi allunga in angolo;

11° Quaini ci prova dal limite: Franchi devia in angolo dopo che la traiettoria era stata “sporcata” da un difensore;

15° Pieraccini manda il pallone alto dopo una palla svirgolata da Forte;

27° Potenza in vantaggio: Quaini perde palla sulla trequarti pressato da Erradi che poi consente a D’Auria di battere Dini: 0-1 !

38° sullo spiovente dalla bandierina… Forte di testa gira a lato;

44° sul cross di Bruzzaniti… ben imbeccato da Miceli… Forte anticipato in angolo;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° ammonito Quaini per gioco falloso su Schimmenti: era diffidato e sarà squalificato; la panchina del Potenza chiede la revisione video per un eventuale cartellino rosso diretto ma l’arbitro conferma il giallo;

50° il primo tempo si chiude con bordate di fischi e gli ospiti in vantaggio.

Secondo tempo (1-1)

1° nel Catania, Lunetta e Corbari sostituiscono Bruzzaniti e Quaini;

5° nel Potenza, Camigliano lascia il posto a Balzano;

14° nel Catania, Cicerelli e Jimenez sostituiscono Raimo e Di Tacchio;

15° punizione di Cicerelli: centrale;

17° diagonale di Murano… a lato;

19° colpo di testa di Pieraccini: fuori;

20° nel Potenza, Siatounis, Ghisolfi e Maisto rilevano De Marco, Erradi e Schimmenti;

25° rigore per il Catania: Siatounis intercetta con la mano il tiro di Corbari!

27° dagli 11 metri Cicerelli spiazza Franchi: 1-1 !

31° Dini alza in angolo un pericoloso tiro-cross dalla sinistra;

33° nel Catania, Corbari è costretto ad uscire per infortunio: gli subentra Di Noia;

36° nel Potenza, Mazzeo subentra a D’Auria;

38° tiro dal limite di D’Ausilio deviato in angolo;

39° gran girata di Lunetta: franchi devia in tuffo;

45° concessi 6 minuti di recupero;

51° finisce 1-1 !