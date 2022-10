Il Catania doma a fatica il S. Agata, i rossazzurri vincono di misura

Il club etneo allunga in testa alla classifica

CATANIA – Marcia inarrestabile della squadra allenata da Giovanni Ferraro che supera anche il Città di Sant’Agata. Gli ospiti escono, però, a testa alta dal terreno di gioco e la loro gagliarda prestazione viene sottolineata anche dai convinti applausi del pubblico etneo. Ma i tre punti li conquista il Catania che, oltre ai tre gol, spreca alcune occasioni propizie che avrebbero contenuto il patema finale. Gli ospiti manovrano bene nella prima frazione di gioco ma incassano il primo gol al culmine di una pregevole azione di Sarno che offre a Rapisarda il pallone da sbattere in rete per l’1-0. Sulle ali dell’entusiasmo, i rossazzurri chiudono il primo tempo col raddoppio di Mattia Vitale che mette in rete di testa il pallone spiovente dopo un rimpallo su Sarao.

Nella ripresa, gli ospiti danno subito segni di vitalità, mancando clamorosamente il gol con Vincenzo Vitale che spedisce il pallone a lato dopo aver superato anche Bethers. Il numero 90 giallorosso, però, si fa perdonare siglando, poi, la rete al culmine dell’ennesima ripartenza. Ferraro manda subito in campo Palermo, Russotto e Jefferson: quest’ultimo ristabilisce le distanze, dagli undici metri, dopo l’atterramento di Forchignone. Ma il Città di Sant’Agata non si arrende e conquista, a sua volta, un penalty poi trasformato da Bonfiglio. Nel finale, Forchignone manca clamorosamente la quaterna e, dopo i minuti di recupero, l’arbitro Silvestri sancisce la 9° vittoria consecutiva del Catania che allunga ulteriormente in classifica (+8) sul Lamezia sconfitto sul campo del San Luca.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

6° Calafiore tira altissimo;

9° D’Aleo ci prova dalla distanza: il pallone sorvola di poco la traversa;

17° Catania in vantaggio: magia di Sarno all’interno dell’area e assist per Rapisarda che sbatte il pallone in porta: 1-0 !

25° uscita avventata al limite dell’area: Lorenzini salva… respingendo il pallone a porta vuota!

27° cross radente, dalla destra, di Cicirello: Castellini sventa la minaccia;

31° Lodi alza troppo la mira dal limite dell’area;

35° raddoppio del Catania: cross di Sarno, pallone che carambola tra Sarao ed un avversario… impennandosi. Arriva Vitale M. che mette in rete di testa: 1-0 !

44° deviazione sottomisura di Cicirello: il pallone accarezza l’esterno della rete;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° squadre negli spogliatoi col Catania il doppio vantaggio.

SECONDO TEMPO

2° sul cross di Sarno… Forchignone anticipato all’ultimo istante;

3° Città di Sant’Agata vicino al gol che dimezzerebbe lo svantaggio: mentre il Catania reclama per un intervento dubbio in area ospite… Vitale V. fugge via in contropiede e, dopo aver superato anche Bethers in uscita, manda il pallone incredibilmente sul fondo!

8° il Città di Sant’Agata accorcia le distanze: azione convulsa in area etnea, conclusa dal tocco ravvicinato di Vincenzo Vitale: 2-1 !

9° Sarno spintonato in area: si prosegue;

11° nel Catania, Jefferson sostituisce Sarao;

16° nel Catania, Russotto e Palermo sostituiscono Sarno e Lodi;

26° rigore per il Catania: atterrato Forchignone.

27° Jeffereson trasforma dagli 11 metri: 3-1 !

28° nel Città di Sant’Agata, Cicirello e Scolaro lasciano il posto a Monteiro e Maesano;

33° Bethers prima colpisce di testa fuori dalla sua area; poi blocca a terra la conclusione di Morleo;

34° nel Città di Sant’Agata, Napoli rileva Brunetti;

35° rigore per gli ospiti: atterramento di V.Vitale;

36° Bonfiglio spedisce in rete dal dischetto: 3-2 !

39° clamoroso errore di Forchignone che, sull’assist di Russotto, manda il pallone fuori da distanza ravvicinata;

40° nel Catania, Buffa sostituisce Forchignone;

45° concessi 4 minuti di recupero;

46° nel Città di Sant’Agata, Carrà prende il posto di Casella;

50° Vince il Catania (3-2).

IL TABELLINO

CATANIA SSD (4-3-3) – Bethers, Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi (k) (dal 16°s.t. Palermo), Vitale, Sarno (dal 16°s.t. Russotto), Sarao (dall’11°s.t.Jefferson), Forchignone (dal 40°s.t. Buffa). A disposizione: Groaz, Boccia, Lubishtani, De Luca, Giovinco. Allenatore: Giovanni Ferraro.

CITTA’ DI SANT’AGATA (3-4-3) – Curtosi, Casella (dal 46°s.t. Carrà), Demoleon, Brunetti (dal 34°s.t. Napoli), Morleo, Scolaro (dal 28°s.t. Maesano), Calafiore, D’Aleo, Vitale, Cicirello (k) (dal 28°s.t. Monteiro), Bonfiglio. A disposizione: Quartarone, Gallo, Duli, Mazzamuto, Raspaolo. Allenatore: Leonardo Vanzetto.

Arbitro: Alessandro Silvestri (Roma 1). Assistenti: Davide Di Dio (Caltanissetta) e Manfredi Scribani (Agrigento).

Reti: 17°p.t. Rapisarda (CT); 35°p.t. Vitale M. (CT); 8°s.t. Vitale V. (SA); 27°s.t. Jefferson (CT) su rigore; 36°s.t. Bonfiglio (SA) su rigore.

Ammoniti: Vitale (CT); Bonfiglio (SA); Scolaro (SA);

Note: Spende il sole sullo stadio “Massimino”, terreno in buone condizioni, pubblico delle grandi occasioni. Assiste alla gara anche il presidente rossazzurrro, Ros Pelligra.

Spettatori: 15.048.