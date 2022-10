Il cinema a Palermo, non solo disagi: dai Leoni di Sicilia anche pulizia VIDEO

Dietro le quinte della produzione

PALERMO – Dietro le quinte de ‘I Leoni di Sicilia’, in piazza Bellini, a Palermo, nella giornata in cui si gira la scena del matrimonio di Giulia Portalupi (alias Miriam Leone), si scoprono segreti e curiosità della produzione che ormai da settimane gira la Sicilia, per raccontare la saga della famiglia Florio.

A Palermo alcune scene della produzione che andrà in onda su Disney Plus, sono state create nel centro storico della città tra i Quattro Canti e piazza Bellini. Massimo Sturiale, capo scenografo, racconta come si trasforma una città moderna in una città dell’Ottocento e come, in alcuni casi, le produzioni cinematografiche non portano solo disagi, ma anche benefici alla città: “Per riportare Palermo all’epoca dei Florio abbiamo ricreato il basolato sulla piazza dei Quattro Canti sistemando un tappeto, abbiamo poi fatto un pò di pulizia rimuovendo semafori e pali stradali che erano ormai in disuso e che l’amministrazione comunale, se necessario, rinnoverà secondo i suoi nuovi piani”, spiega.

A Piazza Marina invece è sistemato il camp dove sostano tutti i mezzi della produzione, soluzione che ha creato molte lamentale tra i residenti che si sono visti sottrarre il parcheggio per le loro auto. “Anche a Roma capita che i cittadini non siano contenti quando arriviamo, ma per fortuna molti sono affascinati dal set cinematografico”, continua il capo scenografo.

La serie tratta dal romanzo “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci, con la regia di Paolo Genovese, che ne è anche produttore creativo, andrà in onda in otto episodi sulla piattaforma on demand della Disney.