Il governatore di Bankitalia: “2023 a crescita 0”, ad agosto incassate più tasse

L'economia sta rallentando

In Italia “c’è un forte rallentamento dell’economia dopo un anno che è stato meglio del previsto. Questi mesi fino all’estate sono andati molto meglio nonostante gli effetti gravissimi dell’aumento del prezzo dell’energia. Per l’anno prossimo sarà molto difficile andare molto meglio di come noi pensiamo, cioè vicino a una crescita sostanzialmente nulla. Lo afferma il governatore di Bankitalia Visco, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, sottolineando che non si può avere “una politica di bilancio ad ampio spettro quando hai un debito pubblico come quello che abbiamo noi”.

Ad agosto le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 53,7 miliardi, in aumento del 19,6% (8,8 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2021. E si riduce il debito pubblico dell’Italia, diminuito di 12,8 miliardi rispetto al mese precedente.

A settembre intanto l’Indicatore dei consumi Confcommercio (Icc) conferma la tendenza al rallentamento, con una riduzione su base annua del 2,0%. Risultato di un incremento della domanda per i servizi (+2,7%) e di una riduzione di quella relativa ai beni (-4,0%).