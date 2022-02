Il Gruppo Arena riapre ad insegna SuperConveniente lo storico Non Solo Cash di San Giovanni La Punta

A San Giovanni La Punta il secondo store con format SuperConveniente

Dopo oltre 40 anni di attività il punto vendita è stato completamente rimodernato.

Dopo le recenti aperture dei punti vendita di Canicattì e Siracusa, il Gruppo Arena continua a pieno ritmo il piano di sviluppo per l’insegna SuperConveniente.

Più di 40 anni di storia e di vita e non dimostrarli, lo storico punto vendita Non Solo Cash di via della Regione 71 a San Giovanni La Punta, rilevato dal Gruppo Arena 10 anni fa, ha riaperto Venerdì 18 Febbraio ad insegna SuperConveniente.

Conosciuto da una buona parte della comunità metropolitana di Catania, il punto vendita, situato in una zona molto strategica, è stato per molte generazioni il punto di riferimento di moltissime famiglie della provincia catanese.

Una ristrutturazione totale, che inizia dal parcheggio e tocca tutti i reparti e le attrezzature del supermercato, per offrire ai clienti un’esperienza di spesa ancora più ricca, conveniente e piacevole, grazie all’incremento dei servizi e all’assortimento più vasto.

Un lavoro che ha visto il Gruppo Arena impegnato a elaborare e sviluppare il modello di offerta SuperConveniente, modernizzando totalmente l’aspetto e integrando tanti nuovi servizi ma con l’idea chiara di non voler perdere l’anima commerciale in formula cash che ha contraddistinto da sempre il punto vendita. Una proposta dunque che mixa il format di successo siciliano SuperConveniente con la storica formula cash, cuore dell’offerta della vecchia insegna, soddisfacendo sia le esigenze di spesa delle famiglie che degli operatori professionisti del mondo HO.RE.CA. con la proposta “super formati”.

Tutti i banchi sono stati riposizionati nel nuovo layout e, tra i reparti che offrono le eccellenze del territorio e prodotti straordinariamente convenienti, il banco macelleria, salumeria e gastronomia sono stati potenziati grazie all’introduzione della parte assistita, così come la pescheria e l’inserimento della Panetteria self-service che offrono moltissimi prodotti take-away.

Anche nel SuperConveniente di San Giovanni La Punta, la vocazione del Gruppo Arena per i freschi, i freschissimi e per l’ortofrutta è accentuata da una grande piazza che valorizza le tipicità e i prodotti di stagione legati al territorio, insieme ad uno spazio dedicato a legumi e frutta secca.

Un ruolo di primo piano è giocato dai prodotti a marchio della nuova MDD del Gruppo Arena che unisce alla convenienza valori quali trasparenza, territorio, sicurezza e bontà.

“Gustomanno”, per la dispensa, “Terrabuona”, per il fresco e freschissimo, “Borgo Magno”, come espressione delle eccellenze locali, “Fontebuona” per il mondo beverage, “Bay” per i tutti i fuori pasto, “Marazur” per le conserve ittiche, “Mucho Amor” per gli amici animali, “Ren” per il cura persona, “Over” per il cura casa e “Sibal” per il piccolo e grande elettrodomestico.

Non mancano gli articoli dedicati all’infanzia, fino agli articoli per il giardinaggio e la cucina.

Luci, attrezzature, banchi, frigoriferi, disposizione delle merci: tutto è stato modificato e reso sostenibile, grazie all’impiego di tecnologie che consentono un notevole risparmio energetico, così come una migliore conservazione degli alimenti.

La tanta attesa della comunità puntese è stata ripagata da un nuovo store che sorprende per design, accoglienza ed il risparmio garantito, così come recita il nuovo claim dell’insegna SuperConveniente: è una promessa!

Il nuovo punto vendita di San Giovanni La Punta è il secondo store con format SuperConveniente inaugurato nel paese etneo, dopo la prima apertura di successo avvenuta all’interno del noto centro commerciale “I Portali”, nel 2018.

Lo store di nuova apertura, in via della Regione, è aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 21:00, mentre la Domenica dalle 8:30 alle 13:30.