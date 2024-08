Il mandarino verde accende “Focu d’amuri”, il secondo cocktail preparato con Antica Ricetta Siciliana di bibite Polara

Sicilia, mare, sole, caldo e… “Focu d’amuri”, il cocktail che rinfresca l’estate accendendo la passione. Il secondo drink con protagonista la linea Antica Ricetta Siciliana di Polara è verde come una distesa di alberi, è romantico come il sole al tramonto, è piccante come la voglia di avventura!

Il mandarino verde di Sicilia, dal gusto forte e delicato al contempo, raccolto ancora acerbo negli agrumeti che odorano di mare e che guardano ai monti, è il frutto che rende speciale la bibita che Polara ha realizzato seguendo l’antica ricetta siciliana. Nel cocktail “focu d’amuri”, preparato in anteprima per LiveSicilia da Marco Caschetto del Frog cocktail bar di Modica, il mandarino verde di Polara si unisce al Cordial Peperoncino Verde e al gin, per rievocare le passeggiate in paese, rendere omaggio alle soste ai chioschi, alla voglia di dissetarsi chiacchierando senza fretta. Ma celebra anche il brivido della scoperta, il desiderio di emozionarsi guardando il mare, di lasciarsi andare sotto il caldo cielo stellato d’agosto. Racconta gli amori estivi, i fuochi d’artificio, i batticuori. I baci rubati e gli sguardi languidi. La passione che arde. È il cocktail perfetto per accendere l’estate.

Dopo il cocktail “O’ friscu” con il cuore di aranciata siciliana, ora è l’intenso profumo dei mandarini verdi di Sicilia ad offrire, con i suoi sentori unici e travolgenti, il secondo assaggio agrumato di “Vita di Sicilia”.

Gli ingredienti per preparare “Focu d’amuri” sono: 50ml Gin, 30ml Cordial Peperoncino Verde, Mandarino Verde Antica Ricetta Siciliana. Guardate la videoricetta!