Il ministro Sangiuliano a Catania (da Trantino): “Città naturale capitale della cultura”

"Vedremo cose c'è da fare. Ne parleremo con il sindaco una volta eletto", ha spiegato il titolare del dicastero alla Cultura.

1' DI LETTURA

CATANIA. “Catania è una naturale capitale europea, ma direi mondiale, della cultura. Io la conosco molto bene. Basta percorrerla e alzare il naso all’insù per vedere le bellezza dei suoi palazzi, delle sue strade, dei monumenti e i significati storici che ciascuna pietra mostra per capire quanto Catania sia importante”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Enrico Trantino.



Il ministro ha, poi, aggiunto: “Ho bandito un concorso di 518 tra archivisti, bibliotecari e archeologi. Alcune risorse verranno poi destinate a Catania. Abbiamo fatto uno scorrimento di 750 unita’ di una graduatoria di un vecchio concorso. Vogliamo fare un concorso per elevate categoria professionali al fine di portare nelle amministrazioni persone con alti profili tecnici. Tutto cio’ e’ una dimostrazione di quanto il Governo, anche attraverso il mondo culturale, punti sul Mezzogiorno”.



“Uno studio non del Ministero, ma di un ente terzo, l’associazione Civita – ha concluso Sangiuliano – ci dice che in Europa siamo i primi per capacita’ di spesa dei fondi del Pnrr. Co’ dimostra che qualcosa la stiamo facendo. Catania ovviamente rientra anche nei nostri progetti, quelli gestiti direttamente dal Ministero. Vedremo cose c’è da fare. Ne parleremo con il sindaco una volta eletto”