Il mito di Kore chiude in bellezza la drink list estate  2024 dedicata alla nuova linea Polara‘53. Video

Con l’estate entrata ormai nel vivo sembra non esserci momento migliore per annunciare l’ultimo cocktail della drink list per l’estate 2024 dedicata alla nuova linea di toniche e soda Polara ‘53, frutto della collaborazione tra la storica azienda siciliana di bibite Polara e Chiara Mascellaro, bartender palermitana e campionessa di fama mondiale nell’agguerritissimo mondo della mixology.

La proposta cocktail estiva, che non ci fa mancare originali rivisitazioni dei grandi classici ma neanche ricette totalmente inedite dal gusto più contemporaneo, nasce come omaggio alla vita di Sicilia, dai suoi profumi (le botaniche siciliane che hanno reso famosa l’isola nel mondo e che sono oggi le protagoniste della nuova linea)al suo passato leggendario, ed in particolare alle mitologiche figure femminili del mondo antico diventate muse ispiratrici nella creazione delle ricette, fino al suo stile di vita. Eleganti e aromatici, tutti i cocktail della lista sono pensati infatti per essere assaporati in compagnia, rinfrescando con gusto le lunghe giornate d’estate.

In anteprima su LiveSicilia vi presentiamo ora l’ottavo e ultimo cocktail della drink list, stavolta dedicato all’affascinante mito di Kore, nota anche come Persefone,con cui gli antichi spiegavano il mutare delle stagioni.

Figlia amatissima di Demetra, dea della fertilità e dell’agricoltura, Kore era ancora una fanciulla quando, mentre raccoglieva fiori in un campo vicino al lago di Pergusa, fu notata dal dio degli Inferi, Ade, che innamoratosene la rapì portandola con lui nell’oltretomba. A lungo la cercò la madre disperata finché, pazza di dolore dopo che Zeus si rifiutò di aiutarla, non scatenò una terribile carestia tra gli uomini.

Fu solo allora che Zeus intervenne, imponendo ad Ade di restituire la ragazza alla madre. Ormai però era tardi: Kore infatti aveva assaggiato sei chicchi di melograno, non sapendo che chi mangia i frutti degli inferi è costretto a rimanervi per l’eternità.

Fame e siccità nel frattempo sterminavano uomini e animali, per cui fu necessario giungere ad un accordo: dal momento che la ragazza aveva mangiato solo sei chicchi del frutto, si decise che sei mesi avrebbe vissuto nel regno dei morti come sposa di Ade e sei mesi sulla terra con sua madre. Si spiegano così gli spogli mesi autunnali e invernali in cui la terra è triste per la sua assenza e i sei mesi primaverili ed estivi in cui la terra finalmente rifiorisce al suo ritorno.

Intenso e profumato, il cocktail a lei dedicato la ricorda nelle note decise del gin, in quelle profumate e speziate di rose e pimento, nel tocco aromatico e amaro della Dry TonicPolara ‘53.

Eccovi in esclusiva gli ingredienti per ricreare il cocktail a casa: 50 ml gin, 40 ml mix pimento e rose, 15 ml succo dilimone, top Dry Tonic Polara ’53. A guidarci nella preparazione come sempre sarà la stessa Chiara Mascellaro con la sua videoricetta.