Il Palermo lancia l’iniziativa “Sempre al tuo fianco”: 40% di sconto

Offerta valida per Palermo-Ternana e Palermo-Modena, anche per gli abbonati

1' DI LETTURA

PALERMO – In occasione della partita del “Renzo Barbera” Palermo-Ternana, turno infrasettimanale di martedì 28 febbraio alle 20.30, il Palermo lancia l’iniziativa “Sempre al tuo fianco”, una promozione che consente ad abbonati e possessori di biglietto di acquistare poi un titolo a un prezzo agevolato per la gara casalinga successiva, Palermo-Modena, prevista per venerdì 17 marzo alle 20.30.

Chiunque sarà in possesso di un titolo d’ingresso per il match contro la Ternana, potrà infatti godere di uno sconto del 40% per sostenere la squadra rosanero nel prossimo turno in casa. In particolare, gli abbonati, automaticamente già beneficiari del benefit, potranno condividere il codice legato al proprio abbonamento con un amico o un parente non abbonato per consentirgli di acquistare un biglietto al 40% di sconto nella partita contro il Modena, in qualsiasi settore.

Lo stesso potrà fare chi non è abbonato e compra il biglietto per la Ternana: con il codice del proprio biglietto, sarà possibile acquistare per se stessi un biglietto scontato per il Modena, o cedere il codice e farlo acquistare a qualcun altro, in qualsiasi settore. Per usufruire della promozione sarà quindi importante conservare il biglietto della partita con la Ternana, che riporta il codice valido per l’acquisto del biglietto scontato per la partita contro il Modena.

Il benefit è valido anche per chi acquista il biglietto del match contro la Ternana con la propria fidelity card. Il codice sconto sarà valido anche per chi, in possesso di abbonamento o biglietto, per qualsiasi motivo non avrà modo di partecipare fisicamente alla partita contro la Ternana.