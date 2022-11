Il sindaco di Siracusa: “Da ong lavoro straordinario, l’Europa non ci lasci soli”

"Le persone in mare vanno sempre soccorse"

SIRACUSA – Un video di oltre quattro minuti per precisare la propria posizione sui migranti. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia, nelle ore in cui a Catania sbarcano alcune delle persone che erano a bordo della Humanity 1, attraverso i social precisa la propria posizione: “Considero indispensabile che i migranti vengano salvati in mare senza se e senza ma. Il lavoro delle ong è un straordinario e dobbiamo essere tutti grati a loro, così come alle nostre forze dell’ordine impegnate nella gestione dei flussi migratori. L’Europa, però, non può stare a guardare e consentire che tutta questa vicenda venga gestita solo dall’Italia senza farsene carico”.

Poi Italia prosegue: “Mentre il governo Conte, con Salvini ministro dell’Interno, aveva lasciato in totale indifferenza le navi ong con i passeggeri a bordo senza farsi carico delle fragilità, questo non è avvenuto con il governo Meloni. La maggior parte sono sbarcati”. Secondo Italia, quindi, “quando non ricorrono condizioni di necessità e urgenza, e il quadro di equipaggio e migranti a bordo lo consente, alcune di queste ong, invece di attendere per lunghi giorni di essere ospitate nei nostri porti, potrebbero considerare anche di proseguire la navigazione verso porti più accoglienti dei nostri”.

E ancora: “Non ho mai detto che tutte le navi ong devono essere ricoverate nei porti di provenienza. Quando ricorrono le condizioni, si può pensare che alcune di queste navi proseguano la loro navigazione verso porti più accoglienti”.