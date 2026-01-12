Illuminazione, al via i lavori di ripristino in via Cammarano

L'intervento del Comune

PALERMO – Sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione in via Cammarano e nelle aree limitrofe, a seguito delle criticità riscontrate su 46 centri luminosi attualmente spenti in derivazione. Gli interventi interessano via Cammarano (interni 9 e 15), Passaggio Mariano Rossi, il passaggio pedonale Paladini/Alibrandi, via Benvenuto Cellini, Paladini, Carreca e Barisano da Trani, con alimentazione in uscita dal quadro BT “CEP”.

“Si tratta di un intervento necessario e urgente – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando – che consente di ripristinare adeguate condizioni di sicurezza e illuminazione in strade e percorsi pedonali molto frequentati dai residenti. Con il passaggio alla tecnologia LED miglioriamo la qualità del servizio e riduciamo i consumi energetici”.

I lavori prevedono il ribaltamento delle linee elettriche dal vecchio al nuovo impianto a LED, la sostituzione di 46 centri luminosi su pali esistenti, nonché le opere di scavo e i collegamenti necessari. L’intervento, affidato ad AMG Energia S.p.A. Nell’ambito del contratto di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, ha un importo complessivo di 24.480 euro per una spesa finanziata con fondi comunali.