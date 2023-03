In memoria di Sebastiano Tusa, fotografie e poesie per ricordarlo

L'ex assessore regionale morì in un incidente aereo avvenuto in Etiopia.

CATANIA. Una mostra per Sebastiano Tusa. Catania ricorda con “Libertinia” l’assessore regionale studioso dell’antichità, scomparso in un incidente aereo in Etiopia il 10 marzo del 2019.

A distanza di 4 anni, e all’indomani della “Giornata dei beni culturali siciliani” dedicata alla sua memoria, da sabato 11 fino al 25 marzo si può visitare l’esposizione di fotografie scattate da Eletta Massimino e accompagnate dalle poesie di Stefania Licciardello.

La mostra è organizzata dalle associazioni Nèon e Mare e dal gruppo fotografico Le Gru. Il nome Libertinia fa riferimento al piccolo borgo rurale di Ramacca molto caro a Tusa, che lì aveva vissuto da bambino e possedeva una masseria. Proprio lui nel 2019 aveva presentato l’omonimo libro “Libertinia” (edito da Nèon) delle stesse Massimino e Licciardello sulla storia di questa frazione “dimenticata”.